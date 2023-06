Les tres opcions que Putin ha donat als mercenaris de Wagner

La rebel·lió frustrada del grup Wagner continua portant conseqüències pels mercenaris. El president de Rússia, Vladímir Putin, els ha ofert tres opcions en un missatge televisat emès aquest dimarts. En aquest missatge, a més d’oferir-los tres escenaris diferents, Putin ha assegurat que els combatents són “patriotes russos, lleials al poble i l’Estat” tot i que “han intentat utilitzar-los des de la foscor i enfrontar-los als seus companys d’armes”. “Qui va organitzar la rebel·lió amb la seva traïció al país, el seu poble, van trair els qui es van veure arrossegats al crim. Van mentir-los, els van empènyer a la mort”, ha dit en el missatge que ha tingut una durada de cinc minuts.

Segons Putin els mercenaris que tenien intenció d’enfrontar-se a Rússia sabien que “perpetraven actes criminals” i que “estaven dividint i debilitant el país”. Per això, ha reconegut patriotisme en ells perquè “han pres l’única decisió correcta” i “no s’han llençat a un vessament de sang fratricida”. En conseqüència, els ha ofert aquestes tres opcions:

Exiliar-se a Bielorússia

Putin ha insistit que manté la seva promesa que els rebels puguin exiliar-se a Bielorússia si així ho desitgen i sense conseqüències. Els autors de la revolta, això no obstant, sí que seran portats davant la justícia. El líder de Wagner, Ievgueni Prigojin, està exiliat a Bielorússia i ha assegurat en un missatge aquest mateix dimarts que va començar la revolta per mostrar les “mancances de seguretat” de Rússia i no per derrocar Putin.

Dissoldre el grup Wagner i incloure els mercenaris a l’exèrcit rus

L’altra opció que els ha donat Putin és dissoldre el grup Wagner i que els mercenaris signin contractes amb el Ministeri de Defensa rus. Així, tindrien l’opció de sumar-se a l’exèrcit. Prigolin ha dit aquest dimarts que el motí volia mostrar el malestar del grup Wagner per la voluntat de Rússia d’integrar-los a l’exèrcit.

Líder del grup de Mercenaris Wagner / EP

Deixar les armes

La tercera opció que els ha donat Putin és deixar les armes definitivament i tornar-se’n a casa amb les seves famílies. El grup Wagner, però, no sembla estar disposat a deixar de lluitar per Rússia ni a integrar-se en l’exèrcit.