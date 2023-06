La cançó catalana que revoluciona els directes d’Ibai Llanos

El món de la música catalana s’ha revolucionat completament amb la cançó de The Tyets ‘Coti x Coti’. La cançó que fusiona els ritmes de la música urbana més actual amb els ritmes tradicionals catalans de la sardana ha capgirat per complet la societat catalana i ha aconseguit atrapar des dels més joves fins als més grans. Si ja hem vist milers de joves ballant sardanes mentre sona la cançó als concerts del grup mataroní i a les discoteques de Catalunya, ara la cançó trenca una nova barrera i arriba a l’streaming de l’influencer basc Ibai Llanos.

Llanos, reconegut mundialment amb més de 10 milions de seguidors a YouTube -la que no és la seva plataforma habitual de feina- ha començat a fer servir la cançó dels mataronins en les seves emissions en directe. I sembla que la gaudeix de valent. L’influencer ha començat cantant la cançó fent el que pot amb el català, tot i que fa ja uns anys que viu a Barcelona. Aprofitant el clip que ha corregut per Twitter, des de The Tyets han convidat a Ibai Llanos a assistir en un dels seus concerts. La frase és molt senzilla, però suggerent: “En directe mola més”. Amb aquesta afirmació fàcil, però carregada de connotació, els mataronins allarguen la mà a Llanos perquè deixi d’escoltar la cançó des de casa i la gaudeixi en directe

https://t.co/Gzn5eSLsy0@IbaiLlanos 🌟 en directe mola més😎 pic.twitter.com/roeZDo2T7X — The Tyets 🔆 Èpic Solete (@thetyets) June 27, 2023 Tuit de The Tyets

Un fenomen a Twitch

La cançó de ‘Coti x Coti’ ha sigut un dels temes de conversa dels últims dies a Twitch. Després que la seva versió accelerada es viralitzés a TikTok, streamers catalans com Spursito o el periodista Gerard Romero han començat a fer-la servir a tot arreu. De fet, en un directe que feien tots dos junts amb Ibai Llanos, Romero va proposar-li al influencer basc que convides el grup mataroní a participar com a cantants d’un dels esdeveniments més grans de la història de la plataforma: ‘La Velada del Año III’. Un macroesdeveniment que aplegarà milers de persones en una vetllada de boxa a Madrid on participaran grans artistes de l’escena musical mundial, entre d’altres.