Ouigo compensarà els passatgers atrapats a Roda de Berà

Ahir a la tarda, 461 passatgers que viatjaven de Madrid a Barcelona amb un tren de la companyia francès Ouigo van quedar atrapats durant més de sis hores a l’interior del túnel de Roda de Berà. Avui, per tal de compensar els danys ocasionats als centenars de viatgers que es van veure afectats per aquesta avaria, Ouigo ha anunciat que reemborsarà el 200% del preu dels bitllets a tots els agreujats. A banda d’aquesta compensació, l’operadora, filial espanyola d’SNCF, també entregarà un abonament de 75 euros per gastar a la companyia i retornarà tots els diners que hagin costat les consumicions al bar del tren durant les sis hores que va estar atrapat.

L’empresa francesa ha lamentat que la incidència es va produir en un mal lloc, cosa que va “agreujar” la situació. Ouigo també ha assegurat que la tripulació “va fer tot el que estava a les seves mans per atendre’ls”, tot i que admeten que algunes circumstàncies van generar que no es pogués fer tot el que “s’hauria volgut”. Els motius pels quals el tren que va sortir de Madrid a quarts de tres de la tarda va avariar-se és, segons l’empresa afectada, “un problema del compressor que activa les mesures de seguretat per prevenir qualsevol error en el bon funcionament del sistema de frenada”. Així doncs, a causa d’un error en aquest sistema, “aquestes mesures de seguretat van fer que s’aturi immediatament el tren” un cop detectada l’errada.

Un tren d’Ouigo a les andanes de l’Estació de Sants de Barcelona | ACN (Marta Vidal)

El periple per arribar a Barcelona

El tren es va avariar a l’interior del túnel de Roda de Berà a mitja tarda d’aquest dimecres. Després de sis hores d’incertesa, cap a les 21 hores de la nit, un remolcador els va començar a arrossegar fins a Tarragona, l’estació més propera. Un cop van aconseguir sortir del túnel i arribar fins a Tarragona, els centenars de passatgers van haver de baixar i agafar un altre tren que ja sí que els va dur fins a Barcelona. Un periple que no entrava dins els seus plans un cop van sortir de Madrid.