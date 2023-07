Un remolcador trasllada els passatgers atrapats al túnel de Roda de Berà

Un tren de la companyia francesa Ouigo ha quedat avariat durant quatre hores a l’interior d’un túnel de Roda de Barà, al Tarragonès, deixant a 461 passatgers atrapats a l’interior, juntament amb els sis tripulants i el conductor del vehicle. A les 21 hores, després de més de quatre hores atrapats, un remolcador els ha començat a traslladar fins a Tarragona, on està previst que arribin a dos quarts de deu. Allà hauran d’agafar un altre tren que els portarà a Barcelona. La companyia ha assegurat que tots els viatgers afectats rebran el 100% del preu del bitllet.

En el moment que han quedat atrapats Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat, el pla d’emergències relacionat amb qüestions ferroviàries. Segons asseguren des d’Ouigo el confort del vehicle està assegurat, per la qual cosa els passatgers no haurien de córrer cap risc. Ara bé, segons detalla un testimoni del tren a través d’una trucada telefònica al 3/24, en alguns moments el sistema d’electricitat falla provocant així que l’aire condicionat deixi de funcionar.

Segons detalla la mateixa testimoni, ja fa més de dues hores que esperen alguna solució per sortir del túnel en el qual han quedat atrapats. Explica que no els han comunicat pràcticament res durant tota l’estona de l’aturada, però indica també que l’última informació que tenen és que els remolcaran fins a Tarragona on agafaran un altre tren per arribar a Sants. “Tota l’estona ha estat un no saber res”, detalla la testimoni.

Tren companyia OUIGO avariat dins el túnel Serra llarga a Roda de Berà amb 461 passatgers, 6 tripulants i 1 maquinista en confort



No talla la circulació



Prealerta pla #ferrocat pic.twitter.com/LXGQR3Rb5I — Protecció civil (@emergenciescat) July 5, 2023

La passatgera explica que tot i la incertesa que es viu dins el tren a causa de la falta de llum, ja que estan tancats dins un túnel, no hi ha hagut cap episodi de tensió provocat per l’avaria. Des de l’empresa de transports expliquen que ja estan treballant per resoldre l’abans possible la situació.

Avaria tècnica

A falta de resoldre la incidència, des de l’empresa francesa expliquen a través del seu compte de Twitter que l’incident s’ha generat fruit d’una avaria tècnica. El fet que el tren estigui atrapat dins el túnel, però, no està afectant la circulació de la resta de trens, motiu pel qual des de Protecció Civil estan treballant per valorar quina és la millor manera de resoldre el conflicte sense generar més afectacions.

Aquest tren ha partit de Madrid aquest migdia i tenia previst arribar a Barcelona prop de les 17 hores de la tarda. Més de dues hores després de l’hora prevista d’arribada, el tren d’Ouigo segueix sense arribar al seu destí.