El PSC i ERC lluitarien per guanyar unes eleccions catalanes, segons el CEO

Segons el baròmetre que ha publicat aquest matí el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el PSC i ERC lluitarien frec a frec per guanyar unes possibles eleccions catalanes. Els socialistes obtindrien entre 31 i 37 escons i els republicans n’aconseguirien entre 31 i 36, tenint en compte que totes dues formacions tenen 33 escons en aquests moments. En aquest escenari que planteja el CEO, la tercera força que entra en joc seria Junts, que obtindria entre 25 i 30 escons. És a dir, perdria pistonada respecte als 32 escons que ostenta actualment.

La força que més es veuria beneficiada d’unes noves eleccions al Parlament seria el Partit Popular, que passaria dels tres diputats que té ara mateix a obtenir-ne entre 13 i 17. Així doncs, amb aquests nous possibles resultats, els populars avançarien a la CUP i els comuns, que tots dos obtindrien entre 7 i 11 escons. Qui obtindria també més representació seria l’extrema dreta de VOX, que aconseguiria entre 6 i 10 cadires. Així doncs, set dels vuit grups parlamentaris actuals serien els qui conformarien el nou Parlament després d’unes suposades eleccions, ja que Ciutadans acabaria sense representació a l’hemicicle. Totes aquestes pressuposicions s’han fet a partir de dos mil enquestes que es van realitzar l’endemà de celebrar les passades eleccions municipals del mes de maig.

Parlament de Catalunya 14.06.2023 / Mireia Comas

Un 52% contrari a la independència

Segons el baròmetre del CEO, el 52% dels catalans està en contra de la independència, davant del 42% que hi està a favor. Unes dades que no desentonen gens amb la tònica que ja es va veure en l’última onada que van registrar aquest 2023, en el qual la meitat de la població enquestada no estava a favor d’una possible independència de Catalunya. Preguntats amb més profunditat, sobre l’estratègia que hauria de seguir Catalunya per independitzar-se, un 30% dels enquestats aposta per una “independència pactada” i el 10% per una separació “unilateral”.