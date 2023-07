Ponsatí exigeix a l’independentisme no pactar amb Espanya: “Prou ficcions”

Després del cop dur de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) per la qual els eurodiputats de Junts a l’exili han perdut la immunitat, Clara Ponsatí s’ha mostrat molt contundent amb la resolució de la justícia europea i ha exigit als partits independentistes que no pactin amb Espanya, ja que creu que no porta a bon port de cap manera. En la seva intervenció a Brussel·les després del gerro d’aigua freda, l’eurodiputada assegura que no hi ha cap possible acord amb Espanya que no comporti rendir-se: “Els catalans es mereixen una altra política. Es mereixen sentir la veritat: La persecució de l’independentisme no s’acabarà fins que no siguem un Estat independent. I o hi ha cap acord amb cap partit espanyol que no sigui una rendició. Prou ficcions“, sentencia.

En aquest sentit, Ponsatí considera que avui és un dia en què l’independentisme ha de reflexionar i rectificar com han gestionat “les expectatives polítiques de les estratègies posteriors al 2017”. De fet, considera que “ni la Generalitat, ni els pactes amb el PSOE, poden oferir res a la ciutadania que no sigui la rendició i la renúncia a la catalanitat”.

La constant fugida d'estudi s’ha d’acabar. Els catalans es mereixen una altra política. Es mereixen sentir la veritat: La persecució de l'independentisme no s'acabarà fins que no siguem un Estat independent. I o hi ha cap acord amb cap partit espanyol que no sigui una rendició. pic.twitter.com/HSaiDRHbtG — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 5, 2023

Pèrdua de la immunitat

Més enllà de l’exigència de Ponsatí a les forces independentistes ara que s’acosten les eleccions espanyoles del 23 de juliol, l’eurodiputada també s’ha volgut mostrar molt descontenta amb la resolució judicial, ja que considera que té unes afectacions més grans que marquen un precedent a Europa. “Si la sentència es manté en segona instància al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, els drets polítics de tothom estaran menys protegits a Europa davant dels estats autoritaris”, fent referència a Espanya.

Aquest mateix matí, després de conèixer la sentència europea, el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha anunciat que recorreran contra la resolució del TGUE. L’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, assegura que “estudiaran” tots els arguments de la sentència i portaran un recurs de cassació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, és a dir, que “res no s’acaba, tot continua”, tal com ha afirmat Puigdemont a través d’una piulada al seu compte de Twitter.