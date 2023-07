Puigdemont, decebut i indignat amb el TGUE: “Quina broma és aquesta?”

La sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha caigut com un gerro d’aigua freda entre els eurodiputats de Junts a l’exili. Carles Puigdemont ha explicat que esperaven que el tribunal els donaria la raó i els mantindria la immunitat, però ha reconegut que estaven preparats per actuar en el cas que la sentència fos contrària. El que no esperaven ni Puigdemont, ni la resta d’exiliats ni la seva defensa és que el TGUE no posés cap pega a les actuacions de l’eurodiputat de Cs i president del comitè d’Afers Jurídics del Parlament Europeu, Adrián Vázquez, que ha estat l’encarregat de tramitar el suplicatori del jutge del Suprem Pablo Llarena i que mai ha dubtat a atacar públicament els eurodiputats de Junts.

En una roda de premsa conjunta, Puigdemont ha considerat “sorprenent” que el TGUE no qüestioni la imparcialitat de Vázquez, que aquest mateix matí els ha qualificat de “pàries” i ha lamentat que el Parlament Europeu els hagi deixat “fer el pallasso” durant tres anys. En una entrevista a RAC1, l’eurodiputat de Cs, que considera que ha estat “extragarantista” durant tot el procediment, ha reclamat a l’Eurocambra que retiri les “prebendes” a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí i ha confiat que la justícia belga els entregarà si el Suprem ho demana. “Si no, s’ha de veure en quina deriva està entrant a la Unió Europea”.

El tribunal tampoc qüestiona el ponent del suplicatori, l’eurodiputat búlgar d’extrema dreta Angel Dzhambazki, ja que considera que formar part del mateix grup que Vox –que va ser acusació popular al judici del Procés– no és suficient per establir un vincle d’afinitat política que pugui posar en dubte la seva imparcialitat. “No és la Unió Europea que volem”, ha etzibat Puigdemont, que ha assegurat que el dilluns anirà amb normalitat a Estrasburg continuar amb la seva tasca d’eurodiputat. Amb tot, el president a l’exili creu que la sentència del TGUE el deixa en el “mateix punt” que abans i que està “igual de prop o de lluny” de poder tornar a Catalunya.

Clara Ponsatí i Gonzalo Boye, enmig de Barcelona/ACN

Boye anuncia que presentaran batalla al TJUE

L’advocat de Puigdemont, Comín i Ponsatí, Gonzalo Boye, ha explicat que presentaran un recurs de cassació davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè consideren que la sentència del TGUE té “punts dèbils” i que omet qüestions que ja havien estat resoltes pel TJUE. Boye també ha demanat una mica de confiança i ha confiat que, com en altres ocasions, el tribunal els donarà la raó. De fet, fins ara Puigdemont no ha guanyat mai cap recurs al Tribunal General de la UE i sempre ha hagut d’esperar. L’advocat ha posat d’exemple la detenció de Puigdemont a Alemanya, que en un principi semblava que posava punt final a l’exili i que, finalment, va acabar amb el president lliure i sense ordre d’extradició.

Toni Comín ha intentat relativitzar les implicacions de la sentència. “La nostra situació canvia relativament poc”, ha dit. “Guanyar no volia dir poder tornar lliures a Catalunya i perdre no vol dir ser extradits a una presó espanyola”. L’eurodiputat creu que el tribunal europeu “no s’ha atrevit” a “comprar” els arguments dels exiliats, que vinculaven el cas al comportament de l’estat espanyol, que fins ara no ha actuat com un veritable estat de dret, segons Comín. “Guanyar era important pel que suposava en termes polítics”, ha lamentat. Per la seva banda, Clara Ponsatí ha reconegut que és un “dia difícil” per als exiliats i considera que s’ha arribat a un “final d’etapa” en el qual queda clar que pactar amb el PSOE no dona resultats, però que tampoc ho farà esperar a les sentències europees per veure el retorn de Puigdemont a Catalunya. “Prou ficcions”, ha dit.