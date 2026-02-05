Bufetada sonora i resolució que pot provocar un efecte dominó en altres resolucions pendents. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en contra l’opinió de l’advocat general Maciej Szpunar, ha anul·lat aquest dijous la decisió del Parlament Europeu del març del 2021 de retirar la immunitat europarlamentària al president a l’exili Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, eurodiputats de Junts l’anterior legislatura (2019-2024). Una resolució que arriba quan ni Puigdemont és eurodiputat, ni Ponsatí milita a Junts i només Comín manté l’expectativa de continuar a Brussel·les.
El tribunal amb seu a Luxemburg atorga la raó a l’exili, i la seva defensa, i contradiu la posició dels advocats de l’Eurocambra que avalaven retirar la protecció parlamentària a Puigdemont, Comín i Ponsatí a petició del Tribunal Suprem, que els volia jutjar per sedició, malversació i desobediència en el cas de l’1-O. El tribunal considera que el ponent dels suplicatoris podria percebre’s com a no imparcial. Els efectes immediats de la resolució podrien beneficiar Toni Comin, pendent de recollir l’acta d’eurodiputat, precisament, pel fet d’estar processat pel Tribunal Suprem.
Una cassació a la resolució del TGUE
De fet, aquest s’allarga des del 2021. Aquesta resolució és la resposta al recurs presentat per tots tres, contra la sentència del Tribunal General, dictada el 5 de juliol de 2023 sobre la decisió del Parlament Europeu de no atorgar-los la immunitat parlamentària i atorgar el suplicatori a la justícia espanyola, el 9 de març de 2021. El recurs presentat buscava fer implicar més al TJUE en els drets parlamentaris. Al capdavall, les defenses es refiaven que normalment, el TJUE és més agosarat en la defensa dels drets dels parlamentaris que no pas el Tribunal General de la Unió Europea, que és de la jurisdicció administrativa i defensa amb més facilitat la decisió de l’Eurocambra.
Un dels punts forts del recurs era la manca d’imparcialitat d’Adrián Vázquez, eurodiputat de Ciutadans i president de la comissió Iuri, encarregada de tramitar els suplicatoris, i del ponent del suplicatori, eurodiputat búlgar del mateix grup de Vox. Vázquez ja ni milita en una formació clausurada políticament. Ara bé, el tribunal és contundent a l’hora de raonar la seva resolució amb una critica al ponent més que contundent. “És procedent declarar que aquest ponent no oferia prou garanties per excloure qualsevol dubte legítim dels recurrents quant a un possible prejudici desfavorable cap a ells, per la qual cosa no es podia considerar que complís l’exigència d’imparcialitat”, conclouen per donar la raó a l’exili.