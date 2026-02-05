Puigdemont celebra la “plantofada” del TJUE al Parlament Europeu

El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha celebrat aquest dijous la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d’anul·lar la suspensió que va decidir el Parlament Europeu sobre la seva immunitat com a eurodiputat, al·legant que ha estat “una plantofada molt dura” per al Parlament Europeu. Puigdemont creu que la decisió d’avui demostra que es va vulnerar els drets “amb una clara falta d’imparcialitat”. “Avui tots coneixem una decisió d’una gran transcendència del TJUE. Una gran transcendència perquè revoca la sentència del Tribunal General de la UE amb una contundència insòlita”, ha indicat.
En declaracions a la premsa des de la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, Puigdemont ha qualificat de “viciat” el procés pel qual li va treure la immunitat com a eurodiputat a ell i als exconsellers que també van obtenir un escó europeu en l’anterior legislatura amb Junts, Clara Ponsatí i Toni Comín. Així, ha dit que la sentència d’aquest dijous és una notícia que els alegra “moltíssim”. “Ens alegra com a defensors de la causa de la independència de Catalunya, com una causa que contribueix a la millora de la democràcia, i ens alegra també com a europeus perquè una vegada més la lluita de la independència catalana ha aconseguit que el màxim tribunal de la Unió Europea es posicioni a favor de drets de minories de drets que han estat vulnerats”, ha prosseguit.
L’expresident ha assenyalat també la conxorxa que, segons la seva opinió, van formar PP, PSOE, Vox i Ciutadans “amb un gran suport del mateix Govern espanyol” i del Regne d’Espanya i “amb la complicitat vergonyosa de la Presidència del Parlament Europeu”, que recau sobre la maltesa Roberta Metsola. “Era evident que s’estaven trepitjant els drets. Fa un dany greu a la reputació del Parlament Europeu i estaria bé que la presidenta donés alguna explicació”, ha assenyalat. “Posar com a ponent una persona que ha participat en un acte de Vox i ha cridat ‘Puigdemont a presó’ és una vergonya”, ha insistit Puigdemont en referència al qüestionament que ha fet el tribunal sobre la imparcialitat del ponent dels suplicatoris per ser del mateix grup que Vox.
Comín celebra la “derrota dels autoritaris”
Per la seva banda, Toni Comín ha definit la decisió del TJUE com “un gran dia per a la democràcia europea” i per als “demòcrates catalans” i, d’altra banda, com una “derrota dels autoritaris”. L’exconseller ha recordat que van anar a Europa per trobar un marc que permetés culminar “de manera pacífica” el seu projecte polític, i ha celebrat que “un cop més, la lluita de l’independentisme català ha aconseguit que el màxim tribunal de la Unió Europea es posicioni a favor de drets de minories, de drets que han estat vulnerats”.
Comín va obtenir un escó en les darreres eleccions europees, però que no ha arribat a ocupar perquè no ha complert el prerequisit d’acudir al Congrés per acatar la Constitució i rebre així les credencials. En aquest sentit, ha reconegut que la sentència no té efectes pràctics immediats sobre la seva situació personal i que “no és la sentència que ha d’obrir la porta” a la seva entrada a l’Eurocambra.