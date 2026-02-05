Puigdemont celebra la «bofetada» del TJUE al Parlamento Europeo

El presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha celebrado este jueves la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de anular la suspensión que decidió el Parlamento Europeo sobre su inmunidad como eurodiputado, alegando que ha sido «una bofetada muy dura» para el Parlamento Europeo. Puigdemont cree que la decisión de hoy demuestra que se vulneraron los derechos «con una clara falta de imparcialidad». «Hoy todos conocemos una decisión de gran trascendencia del TJUE. Una gran trascendencia porque revoca la sentencia del Tribunal General de la UE con una contundencia insólita», ha indicado.

En declaraciones a la prensa desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, Puigdemont ha calificado de «viciado» el proceso por el cual le quitaron la inmunidad como eurodiputado a él y a los exconsejeros que también obtuvieron un escaño europeo en la anterior legislatura con Junts, Clara Ponsatí y Toni Comín. Así, ha dicho que la sentencia de este jueves es una noticia que les alegra «muchísimo». «Nos alegra como defensores de la causa de la independencia de Cataluña, como una causa que contribuye a la mejora de la democracia, y nos alegra también como europeos porque una vez más la lucha de la independencia catalana ha conseguido que el máximo tribunal de la Unión Europea se posicione a favor de derechos de minorías que han sido vulnerados», ha proseguido.

El expresidente ha señalado también la confabulación que, según su opinión, formaron PP, PSOE, Vox y Ciudadanos «con un gran apoyo del mismo Gobierno español» y del Reino de España y «con la complicidad vergonzosa de la Presidencia del Parlamento Europeo», que recae sobre la maltesa Roberta Metsola. «Era evidente que se estaban pisoteando los derechos. Hace un daño grave a la reputación del Parlamento Europeo y estaría bien que la presidenta diera alguna explicación», ha señalado. «Poner como ponente a una persona que ha participado en un acto de Vox y ha gritado ‘Puigdemont a prisión’ es una vergüenza», ha insistido Puigdemont en referencia al cuestionamiento que ha hecho el tribunal sobre la imparcialidad del ponente de los suplicatorios por ser del mismo grupo que Vox.

El presidente en el exilio Carles Puigdemont y el eurodiputado electo Toni Comín en una atención a los medios desde el Parlamento Europeo / ACN

Comín celebra la «derrota de los autoritarios»

Por su parte, Toni Comín ha definido la decisión del TJUE como «un gran día para la democracia europea» y para los «demócratas catalanes» y, por otro lado, como una «derrota de los autoritarios». El exconsejero ha recordado que fueron a Europa para encontrar un marco que permitiera culminar «de manera pacífica» su proyecto político, y ha celebrado que «una vez más, la lucha del independentismo catalán ha conseguido que el máximo tribunal de la Unión Europea se posicione a favor de derechos de minorías, de derechos que han sido vulnerados».

Comín obtuvo un escaño en las últimas elecciones europeas, pero no ha llegado a ocuparlo porque no ha cumplido el requisito previo de acudir al Congreso para acatar la Constitución y recibir así las credenciales. En este sentido, ha reconocido que la sentencia no tiene efectos prácticos inmediatos sobre su situación personal y que «no es la sentencia que debe abrir la puerta» a su entrada en la Eurocámara.