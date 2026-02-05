Golpe sonoro y resolución que puede provocar un efecto dominó en otras resoluciones pendientes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en contra de la opinión del abogado general Maciej Szpunar, ha anulado este jueves la decisión del Parlamento Europeo de marzo de 2021 de retirar la inmunidad europarlamentaria al presidente en el exilio Carles Puigdemont, y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, eurodiputados de Junts en la anterior legislatura (2019-2024).

El tribunal con sede en Luxemburgo otorga la razón al exilio y su defensa, y contradice la posición de los abogados de la Eurocámara que avalaban retirar la protección parlamentaria a Puigdemont, Comín y Ponsatí a petición del Tribunal Supremo, que los quería juzgar por sedición, malversación y desobediencia en el caso del 1-O. El tribunal considera que el ponente de los suplicatorios podría percibirse como no imparcial. Los efectos inmediatos de la resolución podrían beneficiar a Toni Comín, pendiente de recoger el acta de eurodiputado, precisamente, por el hecho de estar procesado por el Tribunal Supremo.

