El PP perd força i Sánchez arribarà a la campanya amb opcions, segons el CIS

El PP perd força i s’allunya cada vegada més de la majoria absoluta, mentre que el PSOE arriba a l’inici de la campanya electoral amb opcions de mantenir-se al govern. Segons el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), els populars guanyarien les eleccions del 23-J amb un 31,4% dels vots i entre 122 i 140 diputats. Uns resultats molt similars als que trauria el PSOE, que obtindria el 31,2% dels vots i se situaria en una forquilla d’entre 115 i 135 escons. La gran novetat es produeix a la tercera posició, on Sumar (16,4%) supera Vox (10,6%). La plataforma de Yolanda Díaz obtindria entre 43 i 50 escons –Unidas Podem en tenia 35–, mentre que l’extrema dreta es desinfla i quedaria en 21-29 diputats, pràcticament la meitat que ara.



2023 (CIS) 2019 PP 122-140 89 PSOE 115-135 120 Sumar 43-50 35 Vox 21-29 52 ERC 5-7 13 Junts 3-6 8 CUP 0-1 2

D’aquesta manera, tant PP com PSOE tindrien opcions de formar de govern. L’actual govern de coalició podria aconseguir entre 158 i 185 diputats, molt per sobre dels 176 que marca la majoria absoluta del Congrés. En canvi, el bloc de la dreta es mouria entre els 143 i els 169 diputats, per sota de l’absoluta. El CIS sovint rep crítiques per sobreestimar els resultats del PSOE –el centre donava com els socialistes com a vencedors del 28-M, quan el PP va arrasar a tot l’estat– i per fer una cuina excessiva de les enquestes, que sovint queden lluny de la realitat quan arriba el moment d’anar a les urnes. Amb tot, és la primera vegada que un baròmetre situa el PP per davant del PSOE, un detall que podria donar pistes sobre el resultat final.

L’independentisme, a la corda fluixa

El baròmetre del CIS deixa un panorama desolador per a l’independentisme, que en el seu conjunt podria arribar a treure menys diputats que el PSC. Els socialistes serien els clars guanyadors de les eleccions a Catalunya amb 18-22 escons, mentre que Sumar seria segona força (7-9) i el PP tercera (6-8). ERC (5-7) cauria fins al quart lloc en perdre més de la meitat dels diputats que tenia el 2019 i Junts (3-6) podria aspirar a mantenir els resultats obtinguts després de l’escissió amb el PDeCAT. Vox obtindria 2 o 3 diputats i la CUP (0-1) es juga entrar al Congrés. Amb aquests resultats, l’independentisme podria tenir un paper irrellevant en la pròxima legislatura.