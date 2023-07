Ponsatí exige al independentismo no pactar con España: «Basta de ficciones»

Después del golpe duro de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) por la cual los eurodiputados de Juntos al exilio han perdido la inmunidad, Clara Ponsatí se ha mostrado muy contundente con la resolución de la justicia europea y ha exigido a los partidos independentistas que no pacten con España, puesto que cree que no lleva a buen puerto de ninguna forma. En su intervención desde Bruselas después del jarrón de agua fría, la eurodiputada asegura que no hay ningún posible acuerdo con España que no comporte rendirse: «Los catalanes se merecen otra política. Se merecen sentir la verdad: La persecución del independentismo no se acabará hasta que no seamos un Estado independiente. Y o hay ningún acuerdo con ningún partido español que no sea una rendición. Suficientes ficciones«, sentencia.

En este sentido, Ponsatí considera que hoy es un día en que el independentismo tiene que reflexionar y rectificar cómo han gestionado «las expectativas políticas de las estrategias posteriores al 2017». De hecho, considera que «ni la Generalitat, ni los pactos con el PSOE, pueden ofrecer nada a la ciudadanía que no sea la rendición y la renuncia a la catalanidad».

Pérdida de la inmunidad

Más allá de la exigencia de Ponsatí a las fuerzas independentistas ahora que se acercan las elecciones españolas del 23 de julio, la eurodiputada también se ha querido mostrar muy descontenta con la resolución judicial, puesto que considera que tiene unas afectaciones más grandes que marcan un precedente a Europa. «Si la sentencia se mantiene en segunda instancia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los derechos políticos de todo el mundo estarán menos protegidos a Europa ante los estados autoritarios», haciendo referencia en España.

Esta misma mañana, después de conocer la sentencia europea, el presidente al exilio, Carles Puigdemont, ha anunciado que recurrirán contra la resolución del TGUE. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, asegura que «estudiarán» todos los argumentos de la sentencia y llevarán un recurso de casación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que «nada se acaba, todo continúa», tal como ha afirmado Puigdemont a través de una piada a su cuenta de Twitter.