Preocupación por Carmen Borrego: «Estoy desesperada y con mucha ansiedad»

Carmen Borrego ha tocado fondo y no le da vergüenza reconocerlo. La hija pequeña de María Teresa Campos se ha quedado sin trabajo con la cancelación de Sálvame , pero este problema supone solo la punta del iceberg de los otros muchos que arrastra. La periodista acaba de convertirse en abuela de su primero nieto, pero no podrá disfrutar mucho de él teniendo en cuenta que no tiene buena relación con su hijo. Malestar por el futuro laboral, por el mal rollo familiar… y también por el estado de salud de la madre, que sufre un deterioro cognitivo importante.

Ha hablado de la larga lista de preocupaciones que tiene en una entrevista lacrimógena en Lecturas , en la que deja ir un grito de socorro: «Estoy desesperada«. Considera que se le han juntado muchos problemas a la vez y la situación le ha superado: «Tengo una madre enferma, un problema con mi hijo y me he quedado sin trabajo. Me cuesta hablar, me ahogo. Hay días en los que no salgo de la cama, desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme. Tengo muchísima ansiedad y me da miedo caer en una depresión. No quiero quitarme la vida, pero quiero apartarme de la vida», suelta en unas declaraciones que preocuparán a su hermana y al resto de la familia.

Las hijas de María Teresa Campos reconocen que la ven muy enferma

«Tengo una gran preocupación por mi madre, a quien he llorado mucho porque me da mucha pena verla cómo está«, reconoce Carmen Borrego. María Teresa Campos empeora por instantes y las dos hijas han manifestado que les da pena darse cuenta de que se ha hecho mayor y que les cuesta reconocerla.

Carmen Borrego, en su peor momento | Instagram

Este año, Carmen Borrego dice que no tiene ganas de nada. Eso sí, no quiere preocupar en exceso: «Atravieso mi momento más complicado, pero saldré adelante y lo superaré. Hay muchas personas que no se merecen que me destruya y lucharé por ellos».