Adara saca a la luz algunos secretos del funcionamiento de ‘Supervivientes’

Adara Molinero ha quedado en segunda posición en esta edición de Supervivientes . La reina de los realities no ha podido imponerse a Bosco Martínez-Bordiú, pero parece que no le importa mucho teniendo en cuenta que han empezado una aventura sentimental durante el concurso. Cómo es habitual siempre que acaba un programa así, ella también ha querido responder las preguntas de los fans y satisfacer su curiosidad en cuanto a aspectos prácticos de su convivencia en la isla desierta. ¿Es una experiencia tan dura como dicen?

Lo primero que ha querido dejar claro es que ellos se lo tienen que hacer todo, incluso lavarse la ropa: «La lavamos en el mar«, explica. De hecho, ni siquiera les dan un neceser con cosas básicas de higiene personal: «No teníamos peine. El pelo me lo tenía que desenredar con los dedos o, directamente, no lo hacía y, por eso, iba siempre con moño». Lo que sí que los dan es una cuchilla para poder depilarse y un paquete de tampones. ¿Cómo es tener la menstruación durante este programa? «Mi cuerpo enloqueció. El primer mes me vino la regla dos veces y después se me cortó. Desde entonces, no la he vuelto a tener».

La concursante explica cómo se depilan en Honduras | Instagram

El equipo de Supervivientes no les lavaba la ropa | Instagram

Siempre se ha comentado que el programa debe de poner a su disposición unos lavabos, aunque digan que no. Pues bien, Adara asegura que es cierto: «Había un cubo así tapado por unas hojas de palmera, nuestra letrina».

Cómo son los lavabos en Supervivientes | Instagram

Por otra banda, ha asegurado que todos aquellos que fuman tienen que dejar de hacerlo cuando empieza el concurso porque allí lo tienen totalmente prohibido. ¿Lo que peor ha vivido ella en estos meses? Pasar tanta hambre: «Por mucho que lo explique, no sabes qué es si no lo vives».

¿Qué secuelas físicas le han quedado a Adara Molinero después de Supervivientes ?

Adara, como tantos otros concursantes de Supervivientes , ha reconocido que le han quedado unas cuántas secuelas físicas de su paso por Honduras. En primer lugar, ha mostrado una fotografía de una de sus piernas que demuestra que las tiene llenas de cicatrices y picaduras de mosquito. La ex concursante también dice que ha tenido problemas estomacales, después de tantas semanas comiendo poco: «Continúo comiendo como un animal y tengo miedo continuamente a quedarse sin comida o que me la quiten».

Adara, con las piernas llenas de heridas | Instagram

Adara dice que ahora siempre tiene hambre | Instagram

A lo que también se ha tenido que acostumbrar otra vez ha sido a llevar zapatos y ropa más allá del biquini. Una experiencia muy intensa que ahora tendrá que dejar atrás para volver a instaurarse en su rutina.