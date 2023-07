Puigdemont avisa que recorreran: “La dissidència política està més amenaçada a Europa”

Carles Puigdemont ha anunciat que recorreran contra la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que aquest dimecres ha desestimat dues demandes dels eurodiputats de Junts a l’exili i els ha deixat sense immunitat. Poc després de conèixer-se la resolució, Gonzalo Boye ha assegurat que estudiaran els “arguments” que dona el tribunal europeu i presentaran un recurs de cassació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), última parada del periple judicial dels exiliats. “Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua”, ha dit Puigdemont en una piulada.

L’eurodiputat de Junts ha explicat que ara tenen dos mesos per presentar el recurs al TJUE i que després encara passaran sis mesos més abans de conèixer la sentència definitiva. Els terminis judicials fan que la resolució definitiva del cas pugui coincidir amb les eleccions al Parlament Europeu que tindran lloc entre el 6 i el 9 de juny del 2024.

“Certament que hem treballat durament per obtenir una altra sentència, però també estàvem preparant el camí a seguir en el cas que el resultat fos el que avui s’ha comunicat. I estem preparats per seguir-lo des d’ara mateix”. Puigdemont ha afirmat que la decisió del TGUE és una mala notícia per a la UE. “Avui, però, la dissidència política està més amenaçada a Europa. Les minories polítiques que defensin causes que incomodin els estats tindran, si aquesta sentència no es reverteix, més dificultats per exercir els seus drets”.

Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 5, 2023

Dura sentència del TGUE contra l’exili

El Tribunal General de la Unió Europea ha desestimat tots els arguments dels exiliats i ha fet menció especial a les al·legacions que denunciaven que el Parlament Europeu havia negat que el suplicatori intentés danyar l’activitat parlamentària de Puigdemont, Comín i Ponsatí. El tribunal considera que l’Eurocambra no podia analitzar la legalitat dels actes de la justícia espanyola perquè això és competència de les autoritats nacionals.