Toc d’atenció de Brussel·les a Espanya pel bloqueig del CGPJ i la llei mordassa

Brussel·les alerta Espanya pel fet de bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) està afectant “negativament” el funcionament òptim del Tribunal Suprem i al de “tot el sistema judicial en el seu conjunt”. Després d’haver avisat diverses vegades que la lentitud amb la qual s’està produint l’aplicació de les reformes necessàries del poder judicial per prevenir la corrupció dels jutges, aquest dimecres la Comissió Europea ha publicat l’informe del 2023 sobre l’estat de dret en el qual constata que Espanya no ha fet res per avançar la situació i encara no ha fet els passos necessaris per “adaptar el procés d’elecció dels jutges membres per tenir en compte els estàndards europeus”.

Aquest informe reitera el que ja ha alertat Europa durant els darrers tres anys, però cada vegada ho fa amb més intensitat. De fet, tenint en compte que ja han elaborat diversos informes des del 2020 en el qual valoren negativament la falta de renovació de jutges que conformen el CGPJ, a hores d’ara Brussel·les veu amb “greu preocupació” que Espanya no hagi fet cap pas al respecte per desencallar la situació. La Comissió Europea també demana a Espanya que reformi la llei de seguretat ciutadana, popularment coneguda com a llei mordassa, ja que considera que “l’espai de la societat civil continua sent considerat limitat”. En aquest sentit, des de Brussel·les consideren que una reforma d’aquesta llei contribuiria a millorar la situació dels periodistes i de la societat en general, un dels punts sobre el qual posa més èmfasi l’informe europeu.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, durant la seva intervenció en el debat de l’estat de la Unió Europea, celebrat al Parlament d’Estrasburg / ACN

Espionatge amb Pegasus

En aquest informe, la Comissió Europea ha recollit diversos casos d’espionatge amb Pegasus a periodistes, com el d’Ignacio Cembrero, periodista especialitzat en el Magreb. Tot i les peticions dels partits independentistes, però, Europa no ha inclòs el Catalangate com a cas d’espionatge dins el seu informe. Ara bé, en aquest document sí que han inclòs diverses informacions de la Plataforma per a la seguretat dels periodistes que fan referència a diversos periodistes espiats en el marc del ‘Catalangate’. Per tant, Brussel·les deixa el fora el Catalangate i se centra en l’espionatge a periodistes, inclosos alguns involucrats en aquest cas.