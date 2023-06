El Consell d’Europa retreu a Espanya la lentitud en les reformes judicials

El Consell d’Europa ha tornat a retreure a l’estat espanyol la lentitud en l’aplicació de les reformes necessàries del poder judicial per prevenir la corrupció dels jutges. Segons l’informe anual que publica el Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) del Consell d’Europa, Espanya només ha implementat completament la meitat de les recomanacions que li han fet els últims anys. El document alerta que una quarta part de les recomanacions només s’han fet de manera parcial i que la quarta parta restant ni s’han implementat.

En el cas de les mesures per prevenir la corrupció dels parlamentaris, el Consell d’Europa celebra que el 75% ja s’han posat en marxa, mentre que en el cas dels fiscals el compliment se situa en el 66,7%. L’informe del Greco celebra que l’estat espanyol hagi aprovat un règim disciplinari per als fiscals.

Fa uns mesos el mateix Greco va criticar Espanya per l’etern “bloqueig” de la renovació Consell General del Poder Judicial. “El bloqueig des de fa quatre anys en la designació del [nou] CGPJ és un assumpte crític que cal adreçar de manera prioritària”, lamentava el Consell d’Europa a finals de l’any passat. El Greco recorda sovint que el Consell d’Europa exigeix que els “jutges han de ser elegits pels seus companys a través de mètodes que garanteixin la màxima representació del poder judicial a tots els nivells” i avisen la Moncloa: “Les autoritats polítiques, com el parlament i el poder executiu, no poden estar involucrats en cap part del procés de selecció”.

El nou fiscal general de l’Estat Álvaro Ortiz acompanyat de Dolores Delgado/FGE

La reforma del poder judicial que mai arriba és objecte de conflictes habituals entre el Consell d’Europa i l’estat espanyol. L’informe de la quarta ronda d’avaluació de les recomanacions per combatre la corrupció de diputats, jutges i fiscals, aprovat el 2013, també feia menció al procés d’elecció del Fiscal General de l’Estat, que a Espanya és nomenat per la Moncloa. El Consell d’Europa retreu a l’estat espanyol que no hagi aprovat cap mecanisme per garantir la “independència”, “imparcialitat” i “transparència” en l’elecció dels alts càrrecs del poder judicial.

Pocs països compleixen amb les recomanacions del Consell d’Europa

L’informe anual del Greco apunta que només Finlàndia i Noruega ha implementat totes les recomanacions que li ha fet el Consell d’Europa per prevenir la corrupció de jutges, diputats i fiscals. Països com Lituània (92%), Albània (90%) i el Regne Unit (88%) completen la llista dels cinc països que més fan els deures que els posa Europa. A l’extrem oposat se situen Liechtenstein (56%) i Turquia (52%).