El nou fiscal general de l’Estat avisa que complir la Constitució “no es condiciona”

Fermesa constitucional. Aquest és el missatge del nou fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, que ha volgut transmetre aquest dilluns al migdia en l’acte de presa possessió del càrrec, al saló de plens del Tribunal Suprem. Un acte que ha estat presidit pel president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, i que ha comptat com a padrina amb l’anterior cap del ministeri públic, Dolores Delgado. Ortiz ha aprofitat el seu primer acte per reivindicar el compliment de la Constitució per donar “credibilitat al sistema”.

Dolores Delgado, fiscal general de l’Estat fins l’estiu del 2022

“Els qui creiem en l’estat de dret sabem que no es tria el com ni el quan i que el compliment de la norma no es condiciona”, ha asseverat el nou fiscal general. “Davant els mandats constitucionals per a la configuració de les nostres institucions no hi ha alternativa, bé es tracti de nomenaments discrecionals, bé sotmesos a altres sistemes de designació”, ha afegit. “El seu compliment és imperatiu, indispensable per al funcionament i la credibilitat de les nostres institucions, per a l’enfortiment de la democràcia, tal com la coneixem”, ha adduït. En definitiva, considera que això diferencia d’altres sistemes que “diuen ser democràcies” i “que no respecten la divisió de poders”.

Reforma penal i víctimes

Per altra banda, Ortiz ha defensat com una “qüestió d’Estat” que els fiscals siguin “protagonistes” en la nova reforma de l’estructura de la justícia penal. Una manera de reivindicar que sigui el ministeri públic el responsable de dirigir les instruccions. “Assumir quotes d’autonomia suposa l’exigència de més responsabilitat i instruments de contrapès, ja que en democràcia, en un estat de dret, cap estament o institució pot pretendre exercir les seves funcions de manera absoluta”, ha arguït en el seu discurs.

Així mateix, el nou fiscal general també ha marcat entre els seus objectius centrar l’activitat del ministeri públic en la lluita pel “respecte a la dignitat de l’ésser humà” i la “tutela eficaç dels drets fonamentals”. De fet, ha reclamat fixar-se sobretot en els que estan en situació de més vulnerabilitat. “Dignitat en el tractament a les víctimes, perquè el procés, especialment el procés penal, és un instrument per a l’acció de la justícia, mai un fi en si mateix sense humanitat”, ha al·legat

En la seva intervenció, el fiscal general ha anunciat la creació d’una unitat especialitzada de la fiscalia general contra els delictes d’odi i discriminació, en virtut de la llei integral per la igualtat de tracte i la no-discriminació. També ha dit que hi haurà un nou fiscal de sala en matèria de drets humans i memòria democràtica, tal com es recull al projecte de llei de memòria democràtica que ha posat en marxa el govern de Pedro Sánchez.

García Ortiz ha tingut unes paraules d’especial reconeixement a l’empenta i la feina que 2.613 fiscals desenvolupen al servei de la ciutadania, “moltes vegades suplint amb la seva voluntat, entrega i capacitat les limitacions de mitjans dels quals estructuralment pateix la justícia i la fiscalia a aquest país”.