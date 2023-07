El PSC arrasaria el 23-J i doblaria en escons a ERC i Junts, segons el CEO

El PSC arrasaria a les eleccions estatals del 23-J i doblaria en escons a ERC i Junts, segons l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Els socialistes guanyarien de manera folgada i obtindrien entre 16 i 18 escons, mentre que els republicans (8-10) i els juntaires (7-9) es disputen la segona posició. El PP recupera embranzida i obtindria entre 6 i 8 diputats, mentre que els comuns s’enfonsen i es quedarien en una forquilla de 2-4 escons. Vox podria aconseguir entre 2 i 3 escons i la CUP està al límit d’obtenir representació al Congrés (0-2).



2023 (CEO) 2019 PSC 16-18 12 ERC 8-10 13 Junts 7-9 8 PP 6-8 2 Sumar (ECP) 2-4 7 Vox 2-3 2 CUP 0-2 2 Cs 0 2

Amb aquests resultats, el bloc PSC-En Comú Podem aconseguiria entre 18 i 22 escons, una xifra molt semblant a la del 2019, quan en van treure 19. Això mostraria que els socialistes han aconseguit recollir bona part del vot útil procedent dels comuns, que seran penalitzats pel conflicte Sumar-Podem. L’independentisme, que fa quatre anys va treure 23 diputats, perd pistonada i es mou en una forquilla d’entre 15 i 21 escons, tot i que són ERC i la CUP els que assumeixen la major part de la pèrdua de suports, mentre que Junts es manté.

El bloc de la dreta millora lleugerament els resultats respecte a les eleccions del 2019. Si fa quatre anys el PP (2), Vox (2) i Ciutadans (2) van sumar sis escons, enguany en podrien treure entre 8 i 11. Amb tot, diferència entre el bloc de PP-Vox i el de PSC-Comuns es manté força estable pel transvasament de vots entre partits del mateix espectre. El 2019 hi havia 13 escons de diferència a favor de l’esquerra, mentre que enguany podria oscil·lar entre els 10 i els 14, segons quin resultat obtingui cada partit.

Torna el vot dual entre les eleccions estatals i les catalanes

El panorama seria totalment diferent si hi hagués eleccions al Parlament. Segons el CEO, el PSC i ERC tindrien opcions de ser primera força. Els socialistes traurien entre 31 i 37 escons, mentre que els republicans n’obtindrien entre 31 i 36. Junts per Catalunya manté la millora de les seves perspectives electorals i se situarien en la forquilla 25-30 diputats. Per la seva banda, el PP també millora els resultats amb 13-17 escons, mentre que els comuns (7-11), la CUP (7-11) i Vox (6-10) es jugarien la cinquena posició. El baròmetre també certifica la desaparició de Ciutadans del Parlament.