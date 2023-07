Rufián afirma que fer costat a Díaz és “votar a una mentidera piadosa”

El cap de llista al Congrés per Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, s’ha mostrat molt contundent amb la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, durant una roda de premsa d’aquest matí. Rufián afirma que votar-la és “votar a una mentidera piadosa” a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. En aquest sentit, el cap de llista republicà carrega contra la candidata de Sumar i titlla la plataforma política que ha conformat pels comicis per representar “polítiques progressistes” de no voler fer costat a Catalunya i només mirar per la Moncloa. De fet, Rufián assegura que si Sumar ha de decantar-se entre els socialistes o Catalunya, optarà per donar suport al PSOE. “A Yolanda Díaz l’entenc quan parla de tot menys quan parla de Catalunya. L’exemple és el referèndum de Schrodinger. És un espai polític que ha venut a la seva pròpia gent”, etziba.

El cap de llista també acusa de deixar de banda a l’actual ministra d’Igualtat, Irene Montero, de la plataforma per acontentar a algunes personalitats polítiques de Madrid i que la seva formació, la que acusa d’haver-se generat “en un despatx de Ferraz o en un de la Moncloa”, tingui rellevància per desencallar el taulell que quedarà després del 23-J: “Sumar ha venut a Irene Montero per a fer-se prevaler per segons quins poders polítics, mediàtics i fàctics de l’Estat espanyol”, afirma amb fermesa. En aquesta mateixa roda de premsa, el cap de llista al Congrés s’ha presentat com el veritable vot progressista i assegura que “qui vulgui defensar la democràcia ha d’optar pels que sí que suposen una amenaça a l’statu quo”, fent referència a la coalició que ha format ERC i Bildu.

Gabriel Rufián i Teresa Jordà en una roda de premsa / ACN

Crida a les urnes

Durant la roda de premsa, Rufián també ha volgut fer una crida a omplir les urnes i combatre el discurs abstencionista que ha agafat molta força aquestes darreres setmanes. “L’abstenció és verí per a l’esquerra i la classe treballadora”, adverteix. De fet, en aquest sentit, el cap de llista ha volgut anar un pas més enllà i assegura que “aquells que demanen no anar a votar per castigar els teus són els que sempre van a votar perquè governin els seus”.