Presó per l’acusat d’atropellar una agent dels Mossos aquest divendres

El jutge de Guàrdia de Manresa, Enric Jané, ha enviat a la presó, comunicada però sense fiança, l’home, Taofin B., acusat d’atropellar deliberadament una agent dels Mossos d’Esquadra aquest passat divendres, en un control policial. En la seva resolució, l’instructor recorda que un vehicle és una “arma potencialment mortal” si s’utilitza com ho va fer l’ara processat en ferir greument l’agent i posteriorment un motorista. La petició de presó ha estat sol·licitada pel ministeri públic i per l’acusació particular del sindicat USPAC i del sindicat SAP-Fepol.

L’investigat va ser detingut al carrer Sant Blai de Manresa després d’una densa recerca i persecució. El conductor va fugir d’un control establert pels Mossos d’Esquadra a l’alçada de Castellbell i el Vilar. Va envestir el control i l’agent, a la que li va trencar una cama així com diversos cops i es troba encara ingressada a l’Hospital de Manresa. El sospitós va fugir i en la seva carrera va fer caure un motorista i va topar contra un vehicle que circulava i un altre que estava estacionat. El vehicle era robat i portava plaques falses de matrícula. L’arrestat es troba en situació irregular a Catalunya.

Part dispositiva de la resolució judicial de presó per l’acusat d’atropellar una Mossa d’Esquadra a Castellbell aquest divendres/QS

Sis delictes

L’acusació recollida en la interlocutòria de presó del jutge s’hi compten fins a sis delictes en l’acusació del detingut: temptativa d’homicidi, atemptat contra els agents de l’autoritat, danys, conducció temerària, robatori de vehicles i falsificació de documents. Segons la resolució, recollint els atestats policials, l’acusat va actuar amb “total menyspreu per la vida dels vianants” i amb “indiferència amb els policies actuants”. Per altra banda, el jutge considera que hi ha un evident risc de reiteració delictiva per la quantitat d’antecedents policials de robatori amb força de vehicles. Així mateix, la seva condició d’estranger, en situació irregular i sense cap feina constatable, i a la vista de les penes que podrien comportar els delictes que se l’acusen -temptativa d’homicidi són deu anys- ha servit al jutge per decretar el seu engarjolament.