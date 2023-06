Una agent dels Mossos d’Esquadra ha resultat ferida greu després que un vehicle que fugia d’un control policial a la C-16 l’hagi atropellat. El vehicle, que ha fugit del control a l’altura de Castellbell i el Vilar, l’ha envestit i li ha trencat una cama. També presenta diversos cops per l’impacte amb el cotxe. Els seus companys l’han traslladat a l’Hospital de Manresa, on està hospitalitzada. Després d’envestir l’agent, el conductor del vehicle ha continuat la seva fugida i abans de ser detingut ha fet caure un motorista i ha xocat contra un altre cotxe que circulava i contra un que estava estacionat. Finalment, ha estat detingut al carrer Sant Blai de Manresa.

El conductor duia un cotxe robat amb matrícules també robades. En les pròximes hores passarà a disposició judicial pels delictes comesos tant en el robatori del cotxe i les matrícules com en l’atropellament a l’agent, la col·lisió amb els altres dos vehicles i la fugida del control policial a la C-16.

Un agent dels Mossos en un control policial a la carretera Gloria Sanchez / Gloria Sanchez (

Un veí de Lleida, investigat per conducció temerària

En paral·lel, la Guàrdia Civil d’Osca està investigant un veí de Lleida de 29 anys per un delicte contra la seguretat viària. La Guàrdia Civil va rebre un vídeo gravat des de l’interior d’un vehicle on es veia una furgoneta blanca avançant un tractor amb remolc i un camió en una carretera d’un únic carril per sentit. El vehicle que circulava per l’altre costat és el que va enregistrar els fets i va enviar el vídeo a la Guàrdia Civil, perquè va haver de frenar bruscament i moure’s cap a la dreta per evitar un xoc. El vídeo ha permès a la Guàrdia Civil identificar el lloc de la carretera A-1226 on van ocórrer els fets i identificar tant el vehicle com el conductor, a qui han acusat d’un delicte contra la seguretat viària.