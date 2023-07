Els Mossos d’Esquadra es compren un ‘pegasus’ per a la carretera 

Els Mossos d’Esquadra van reconèixer a la comissió d’estudi del model policial del Parlament que tenien sistemes d’espionatge similars al famós Pegasus. Tot, amb la capa de la lluita contra el crim organitzat o el terrorisme internacional. Però ara incorporaran una nova arma preventiva al seu arsenal de recopilació d’informació i control de la ciutadania: 40 equips sofisticadíssims i de darrera generació de reconeixement de matrícules. Un sistema que permetrà seguir o detectar l’evolució d’un vehicle amb l’excusa de qualsevol investigació de la policia o, fins i tot, només de manera preventiva. Un aparell que topa amb el dret a la mobilitat lliure dels ciutadans i el dret a la seva intimitat o privacitat.

Una compra que, segons la memòria de justificació a la qual ha tingut accés El Món, és de “gran utilitat” per a la investigació i té la “finalitat de contribuir a prevenir la comissió de delictes i infraccions relacionades amb el crim organitzat i el terrorisme”. A més, la valoració de la Direcció General de la Policia (DGP) entén la compra, possiblement finançada amb fons europeus, com un sistema per neutralitzar “un risc raonable per a la seguretat pública”. Atès l’expedient de licitació que va començar el 27 de juny, el pressupost base de licitació és de 615.551 euros, amb IVA inclòs.

Part de la memòria justificativa del subministrament dels equips de lectura de matrícules que són Pegasus per a les carreteres/QS

La investigació, l’excusa i el control, sense especificar

Així, segons la documentació per a l’adquisició, aquests “equips de reconeixement de matrícules (ERM) han de contribuir a garantir la seguretat dels ciutadans que circulin lliurement per les vies on s’instal·lin”. Ara bé, la memòria de la DGP indica que “alhora són de gran utilitat per a la investigació relacionada amb el crim organitzat, tràfic d’armes, tràfic d’éssers humans, immigració il·legal o clandestina, transport de substàncies estupefaents relacionades directament amb la proliferació de plantacions de marihuana tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, així com la de delictes relacionats amb activitats terroristes vinculades a grups organitzats que es puguin desplaçar per aquestes vies cap a altres zones del territori on hagin comès, o vagin a cometre, els delictes abans esmentats, així com els que puguin tenir una activitat transfronterera”.

Per tant, el ventall d’ús d’aquest aparell és molt ampli i l’expedient de licitació no contempla cap mesura concreta de control, ni cap protocol de funcionament, ni cap indicació sobre com s’han d’emmagatzemar, classificar o tractar les dades que puguin reconèixer aquest gran germà que s’implantarà en el que la policia qualifica “d’artèries principals de Catalunya”. Només especifica un contracte de confidencialitat de les dades recollides per part de l’empresa adjudicatària, que les entregarà a la Direcció General de la Policia. De fet, la licitació admet que l’ús d’aquests equips ajudarà a la prevenció del crim atès que farà “d’efecte dissuasiu i ajudarà a prevenir accions delictives”. És a dir, un control absolut de traçabilitat i de rastre de qualsevol vehicle tant en directe com en diferit per reconstruir trajectes.

Els Mossos d’Esquadra fent controls als vehicles a la sortida de l’A-2, a l’altura d’Alcarràs, en direcció Barcelona

40 equips de control de vehicles amb un 98% d’eficàcia

Segons Interior, és “necessària” adquirir quaranta equips de reconeixement de matrícules (ERM) perquè és la quantitat que cal per poder portar a terme “un control dels vehicles que es distribueixen en tot el recorregut de les carreteres que són artèries principals de Catalunya”. Aquests ERMs permetran, d’una banda, llegir les matrícules dels vehicles, determinar el tipus de vehicle, i fins i tot, amb el programari adequat, detectar-ne la marca, model i color. I, d’altra banda, el sistema permetrà conèixer els recorreguts dels vehicles: la data, hora i llocs per on han circulat. De fet, “capturen la placa de matrícula, encriptada amb els caràcters de la matrícula en alfanumèric”, poden fer fotografies en blanc i negre amb infraroig, fins i tot, “en condicions climatològiques adverses, o amb una il·luminació deficient”. Així mateix, poden captar fotografia de color, “que permeti a posteriori analitzar el model i color del vehicle”. “Aquesta dada facilitarà l’anàlisi forense posterior per a investigacions, en cas de ser necessari”, assenyala.

La licitació compromet el subministrador dels aparells i de tot el sistema informàtic que el suporta a tenir una eficàcia del 98% sobre el total de fotografies o matrícules captades, que pot arribar a ser del 95% dels vehicles que passen per la via on estigui instal·lat un d’aquests ERMs. En el llistat de carreteres on s’instal·laran, al qual ha tingut accés El Món, s’hi troben la C-16, la C-25, l’A-2, la B-23, AP-7, N-260 i la C33. La policia apunta que les dades recollides es podran “tractar amb posterioritat, i realitzar recerques molt més acurades de vehicles”. “Els ERMs faciliten poder fer investigacions més acurades i estalviant un elevat volum de feina, recursos i hores d’investigació, ja que permet als Mossos centrar-se únicament en els vehicles coincidents en la recerca”.

“Les càmeres lectores de matrícules”, emfatitza la memòria de l’adjudicació, “esdevenen una eina cabdal per ajudar en la investigació policial, tant pel que fa a la identificació dels autors, com per obtenir proves objectives sobre els fets i posar-les a disposició de les autoritats”. “Al mateix temps, s’espera que aquest sistema provoqui un efecte dissuasiu i ajudi a prevenir accions il·lícites”, admeten els tècnics d’Interior. En tot cas, és un sistema de control total de les circulacions per les carreteres que posa en dubte el dret a la mobilitat i la privacitat de les comunicacions de la ciutadania amb l’excusa de “contribuir a prevenir la comissió de delictes i infraccions relacionades amb el crim organitzat i el terrorisme”.