L’Eurocambra creu que no hi ha proves sobre l’ús de Pegasus pel Marroc

Fa més d’un any el Parlament Europeu crec una comissió especial de recerca sobre l’ús il·lícit de Pegasus i altres programes espia i el seu impacte en la democràcia, la societat civil i els mitjans. Després de l’any que ha durat la recerca en la qual aquesta comissió de recerca ha encarregat estudis, organitzat audiències amb experts i suposades víctimes d’espionatge i visitat diversos països presumptament afectats com Israel, Polònia Grècia i Xipre, Hongria i Espanya, el ple va debatre el dimecres i va votar el dijous les seves propostes per a abordar l’abús dels programes d’espionatge a Europa.

En l’informe de la comissió de recerca sobre Pegasus destaca l’efecte de l’ús excessiu d’aquesta mena d’eines sobre la democràcia, la societat civil i els mitjans de comunicació en diversos Estats membres.

En el seu paràgraf 330 també assenyala que no existeixen proves que confirmin l’ús de Pegasus per part del Marroc. Aquesta realitat ja va ser destacada pel President de la comissió especial de recerca, l’eurodiputat holandès Jeroen Lenaers, qui va declarar que no existien proves que incriminessin al país del Magreb.

L’Eurocambra va adoptar el dijous, en la seva sessió plenària a Estrasburg, una resolució de recomanacions preparat per la comissió especial de recerca que anomena al desenvolupament d’estàndards en l’àmbit europeu sobre l’ús policial dels programes espia, a l’impuls de garanties de recurs a la justícia per a les víctimes, i a la creació d’un laboratori europeu encarregat de recerques i verificacions tècniques, i coordinació amb tercers països com els EUA i Israel.