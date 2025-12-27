L’ull que ho veu tot: el sistema de lectura de càmeres dels Mossos s’estén pel país

Els Mossos d’Esquadra tenen un ull que ho veu tot que els dona un avantatge clau per lluitar contra el crim organitzat i el terrorisme. Es tracta del sistema de lectura de matrícules LECTIO, que de mica en mica es va estenent pel país i amplia el marge de maniobra dels investigadors. Una setantena de municipis catalans ja hi estan connectats, també hi ha 48 lectors instal·lats a la xarxa viària –durant el 2026 s’arribarà fins als 80– i s’hi vol integrar organismes com Aena, el gestor d’aparcaments Saba o fins i tot l’Abadia de Montserrat. El sotscap de l’Àrea de Telecomunicacions dels Mossos, Mario Olivares, detalla que cada dia el sistema realitza un milió de lectures, però la informació que recull només es fa servir quan s’ha comès un crim: la policia pot consultar la base de dades per saber on ha estat un cotxe en concret o també pot marcar vehicles sospitosos per rebre alertes del sistema quan el detecti en algun punt de la xarxa.
El projecte LECTIO, que està cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Fons de Seguretat Interior, va néixer fa sis anys per donar cobertura a municipis sense Policia Local per millorar-ne la seguretat. “El neguit d’aquestes poblacions es va exposar a les juntes de seguretat local i, des dels Mossos, el vam elevar al Departament d’Interior”, explica Olivares en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Però a poc a poc va evolucionar cap a una xarxa de lectors de matrícules per identificar vehicles sospitosos, reconstruir-ne els moviments i recopilar dades clau per reaccionar a possibles amenaces. Ara la idea és ampliar la xarxa a municipis que també tenen Policia Local, però busquen tenir més eines per resoldre delictes, i de pas donar més recursos als Mossos en la lluita contra el crim organitzat i el terrorisme, dos fenòmens cada vegada més globalitzats.
El sotscap de l’Àrea de Telecomunicacions dels Mossos assegura que aquesta nova eina facilita la col·laboració transfronterera entre les forces de seguretat europees, sobretot a dins de l’espai Schengen, i millora la capacitat de rastreig i detecció de persones relacionades amb organitzacions criminals d’arreu d’Europa, augmentant així l’eficàcia en la gestió de situacions crítiques en temps real. “Hem de partir de la base que moltes de les organitzacions criminals es concentren en l’àmbit metropolità, però la majoria són itinerants i poden venir de qualsevol part d’Europa”, apunta el responsable dels Mossos, que recorda que “ja no hi ha fronteres a l’hora d’actuar” i que la tasca policia va més enllà de Catalunya.
Una setantena de municipis connectats
Actualment, el sistema LECTIO està disponible en 59 municipis sense policia local, 11 més estan en fase de tramitació administrativa i 12 més en fase de certificació tècnica prèvia. “Preveiem tancar l’any 2025 amb 70 municipis connectats, la qual cosa suposa unes 220 càmeres instal·lades”, concreta Olivares. Durant l’any han rebut 30 sol·licituds d’ajuntaments interessats. Des de finals de 2023 s’estan fent gestions per integrar al sistema municipis sí que disposen de Policia Local. “La finalitat de LECTIO és arribar al màxim possible d’ajuntaments que no tenen policia local i arribar a sumar també els que en disposen perquè la xarxa pugui créixer i fer-la tan extensiva com sigui possible”, explica.
Pel que fa a la xarxa de carreteres, el desplegament dels lectors avança a bon ritme, segons els Mossos. La primera fase es va completar a finals del 2024 amb 16 lectors en sis punts de vies ràpides (C-31, C-33 i AP-7) i la segona fase s’ha executat durant la primera meitat del 2025. La tercera finalitzarà ara. A més, el Ministeri de Transports també ha cedit vuit lectors instal·lats a l’AP-7 Porta de Barcelona i al peatge de la Roca, que s’afegeixen als 40 previstos i sumen 48 lectors operatius. El responsable dels Mossos destaca la importància que el sistema controli les principals vies de comunicació del país, ja que la supressió dels peatges va suposar una pèrdua d’informació important per a la policia catalana. Així, el Departament d’Interior va decidir assumir la responsabilitat de posar càmeres per compensar la situació.
La xarxa viària és cabdal en la lluita del crim organitzat i del terrorisme. “Tenim fets ja coneguts, com els atemptats a Barcelona, que ens haurien permès, per exemple, fer tot aquest seguiment de vehicles implicats en aquests fets. I ens avancem perquè, si ens hagués de tornar a passar, estiguéssim més preparats en aquest sentit”, assenyala. Al llarg del 2025 els Mossos han fet 161.000 consultes relacionades amb investigacions policials en marxa. També es contempla estendre el sistema a determinades entitats o organismes considerades de risc, com l’Abadia de Montserrat, “per tot el que comporta en l’àmbit religiós”, Aena o Saba.