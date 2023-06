El delegat del Govern a la UE carrega contra l’Estat pel cas Pegasus

El delegat del Govern davant la UE, Ignasi Centelles, denuncia les “traves” del govern espanyol al comitè del Parlament Europeu que investiga l’ús de programaris com Pegasus i demana a l’executiu “prendre’s seriosament” les conclusions i recomanacions que surtin de l’avaluació dels eurodiputats. I és que la bona visió dels europeus envers Catalunya fa que Centelles recordi altra vegada al govern estatal la necessitat de col·laborar amb les autoritats de la Unió Europea. “És un cas flagrant de vulneració de drets individuals”, subratlla el delegat en una entrevista a l’ACN. A poc més d’una setmana que el ple del Parlament Europeu voti les conclusions i recomanacions pel que fa als programaris d’espionatge, el delegat del Govern davant la UE tem que aquest posicionament pugui quedar “a la nevera” per les eleccions generals del 23-J.

Centelles dona la seva opinió sobre el Catalangate i critica que es tracta d’una “estratègia” per “desacreditar els mecanismes de verificació independents que existeixen ara mateix”, però també el mateix comitè del Parlament Europeu, que fa més d’un any que avalua l’ús de programaris d’espionatge a la UE amb l’objectiu d’emetre recomanacions sobre com abordar aquesta qüestió a escala comunitària. “És una estratègia en què es confonen els interessos nacionals amb els interessos de partit”, subratlla.

La bona premsa catalana

Catalunya viu ara el millor moment en la relació amb les institucions comunitàries des de l’1-O. Així ho van certificar les reunions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, i de Mercat Interior, Thierry Breton, després d’anys sense trobades a alt nivell entre l’executiu català i la Comissió Europea. “Treballem per tenir les millors relacions possibles”, diu Centelles, tot detallant que s’estan “identificant moments i oportunitats” perquè el president català pugui tornar a reunir-se amb eurocomissaris.

“No tenim cap data, però totes les portes i línies de comunicació estan obertes amb la Comissió Europea. Quan s’identifiqui el moment i l’oportunitat segurament no hi haurà cap altre impediment que trobar una bona oportunitat”, insisteix. Una de les qüestions més urgents que té ara el Govern és la crisi per la sequera, amb la iniciativa per impulsar una macroregió euromediterrània. “La situació és crítica”, diu Centelles, que avisa que cal mobilitzar recursos europeus per fer front a la crisi i que “potser s’està fent tard”.