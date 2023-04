El borrasisme tanca files a Manresa tot i el seu propi debat intern

Demostració de força de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, i el seu cercle, que ha aconseguit reunir gairebé 500 persones al Palau Firal de Manresa aquest dissabte. “Avui som el 10% de la militància i hi ha gent que no ha pogut entrar”, deia un militant del partit que hi ha anat a donar suport a la seva presidenta. El que inicialment havia de ser un dinar sorpresa entre les persones més pròximes a Borràs, s’ha convertit en un acte d’afirmació del borrasisme, malgrat el seu propi debat intern, entre els que serien partidaris d’una decisió dràstica –com ara una eventual escissió, sobretot si Xavier Trias i “els convergents” guanyen a Barcelona- i els que mantenen que també donen suport a l’exalcalde perquè torni a dirigir l’Ajuntament. Aquests últims tenen clar que volen mantenir-se dins de Junts i, en tot cas, lluitar pel seu espai dins del qual continuen considerant el seu partit. I pertanyen al cercle més estret de Borràs.

“Aguanto per la independència”

Les reivindicacions que s’han fet durant l’acte, amb un ambient festiu, han estat en clau de reclamar la independència. “Jo aguanto per lluitar contra la injustícia i per aconseguir la independència del nostre país”, ha afirmat Borràs davant de totes les persones que provenien de diversos llocs del país. Des de Tortosa, fins a Girona, passant pel Penedès i el Maresme.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, envoltada de simptatitzants a Manresa / V.P

Elogis de la militància a Laura Borràs

Les converses entre els militants tampoc amagaven un cert malestar cap a una part del seu propi partit. “La Magda Oranich no ha vingut avui, oi?”, ha preguntat irònicament una persona mentre dinava els fingers de pollastre i el pastís de xocolata que s’ha servit. D’altres també reflexionaven cap on havia d’anar el partit i sobre què ha de passar després de les eleccions municipals. “Si guanya Xavier Trias i el sector convergent del partit, no sé què hi pintem nosaltres”, afirmava algun militant que havia vingut a donar suport a Borràs. De fet, també hi ha hagut converses sobre la necessitat de valentia dels dirigents polítics.

Tot i això, les persones més pròximes a Borràs insisteixen a negar que hi hagi cap conflicte entre els dirigents de les diferents famílies de Junts i que aquest dinar que s’ha fet aquest dissabte no s’ha de traduir com el començament d’un univers nou. De fet, un d’ells ho exemplifica amb les paraules de la mateixa Borràs i del president a l’exili Carles Puigdemont, que van dir a Xavier Trias que “fes el que volgués sempre que guanyés”, tal com ha reconegut el mateix exalcalde de Barcelona en més d’una ocasió que pensa fer. “No es tracta de cap desafiament contra ningú. Només contra el TSJC”, asseguraven també.

Així mateix, Borràs, que ha estat condemnada per aquest tribunal per prevaricació administrativa i falsedat en document oficial pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes, ha fet una crida a “combatre” aquestes “injustícies” que busquen, segons ella, acabar amb “el lideratge independentista”. “L’objectiu és apartar-nos a tots aquells que perseverem en el camí del mandat de l’1 d’octubre”, ha dit, en referència al referèndum de l’any 2017. Per això ha agraït les mostres de suport rebudes aquest dissabte al Bages i ha garantit que la refermen a “continuar lluitant”. “Plantar cara és l’opció que jo he triat”, ha assegurat.

Manifest amb un missatge intern a Junts

Els assistents –entre els quals no hi havia cap dirigent de l’aparell entès com l’entorn del secretari general, Jordi Turull– hi eren per tancar files amb la presidenta de Junts. “El que li estan fent a la Laura és una putada”, deia un militant que reivindicava que era la presidenta del Parlament, mentre que un altre elogiava Borràs assegurant que és de les poques que adverteix que “ens està prenent el pèl”. De fet, tots els presents han signat un manifest “en suport de la presidenta Laura Borràs”. “Fem costat a Laura Borràs perquè està sotmesa a una persecució judicial de clara motivació política”, deia el text, que reconeixia les institucions catalanes “per sobre de les lleis espanyoles”.

De fet, el manifest també demana “restituir Laura Borràs com a presidenta del Parlament” i reconeix que “en cap cas ha renunciat a l’objectiu de la independència”. Així mateix, la militància també ha enviat un missatge a les lluites internes dins de Junts: “La lluita per la independència és més important que el nacionalisme de partit i les lluites pel poder, rebutgem totes les maniobres, vinguin d’on vinguin, per apartar-la de la primera línia política”.

El manifest de suport a Laura Borràs / V.P.

Entre els dirigents amb càrrecs institucionals que han assistit al dinar hi havia els diputats més pròxims a Borràs, com ara Francesc de Dalmases, Cristina Casol, Ester Vallés, Pere Albó, Aurora Madaula o Jaume Alonso Cuevillas. També hi havia l’expresident de la Generalitat Quim Torra i l’exvicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Pesarrodona.