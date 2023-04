Els polítics en campanya desembarquen a la ‘Feria de Abril’ de Catalunya

El Parc del Fòrum ha inaugurat la cinquantena edició de la Feria de Abril de Barcelona, que se celebrarà fins a l’1 de maig. Amb l’objectiu d’apropar la cultura andalusa a la ciutadania, la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC) és l’encarregada d’organitzar l’esdeveniment. Aquesta associació és la mateixa que va denunciar el gag de la verge del Rocío al CAC. Tot i això, autoritats catalanes i espanyoles s’han ajuntat durant l’acte inaugural. Hi han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l’alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau; el ministre de la Presidència, Félix Bolaños; i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, entre d’altres que han presenciat l’encesa del Pòrtic d’entrada. També hi havia la majoria de candidats a l’alcaldia de Barcelona, quatre consellers i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Segona ha explicat l’ACN en un comunicat, hi han assistit els candidats a l’alcaldia de Barcelona: Ada Colau (BComú), Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (Junts), Daniel Sirera (PP) i Ana Grau (Cs). També hi havia els consellers Joesp González-Cambray, Joan Ignasi Elena, Manel Balcells i Gemma Ubasart. De fet, sembla que és un bon moment perquè els candidats facin campanya, ja que hi haurà un centenar de casetes d’entitats, zones de restauració, espais comercials, atraccions i actuacions artístiques. Aquest any, com a novetat, s’han impulsat diverses iniciatives commemoratives com un nou logotip, un llibre que repassa la història de la fira -escrit per Jesús Conte-, així com una exposició amb cartells i fotografies de diverses èpoques.

Personalitats de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Moncloa, en la inauguració de la Fira d’Abril al Fòrum / ACN

Un acte cultural, però també polític

Un cop dins la fira, els polítics han entrat a la carpa de la FECAC per oferir uns breus parlaments. La primera ha estat Colau, que ha destacat que la Fira és un “exemple” de celebració de l’art i la cultura, i ha reiterat que Barcelona és la ciutat que és gràcies als andalusos i andaluses que van venir des de fa dècades. Al seu torn, Bolaños ha recordat que “aquesta és la Catalunya que acull diferents llengües i accents”. El ministre ha conclòs que, quan acabi la festa, “cadascú treballarà per una Catalunya i una Espanya millor. Visca Catalunya i visca Espanya”.

Tot seguit, Aragonès ha destacat els 50 anys de la fira, i ha insistit que sense el que ella representa, no s’entendria la Catalunya d’avui dia. “És una riquesa que hem de saber cuidar i que volem acompanyar”, ha sentenciat. Finalment, Batet ha dit -en castellà- que la Feria és un “referent” que representa la diversió, el ball, la passió i la convivència. “És el més gran que tenim i ho hem de cuidar”. El conseller de la Presidència d’Andalusia, Antonio Sanz, ha clos el seu discurs al crit de “visca la Moreneta i visca la Verge del Rocío”, les dues estrelles de l’últim gag del Polònia que va contestar a la demanda de la FECAC.