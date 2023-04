Anne Igartiburu pateix a ‘Tu cara me suena’: “Estic fatal”

Anne Igartiburu ho ha passat molt malament durant l’actuació d’aquest divendres a Tu cara me suena. La icònica presentadora de TVE està demostrant una faceta desconeguda com a imitadora, un paper que fa molt millor del que la gent s’esperava. Ella mateixa ha explicat que la setmana ha estat complicada perquè ha estat malalta i amb problemes a la gola, el que no l’ha ajudat a poder preparar-se bé l’actuació.

Havia d’interpretar un tema molt conegut de la Kylie Minogue, un repte difícil que li ha costat. El primer que li ha preguntat el jurat ha tingut a veure, precisament, amb el seu estat de salut: “Estic fatal, he passat una setmana una miqueta malament de la gola”. És per això que han volgut aplaudir el seu esforç i el resultat final: “Ha tingut molt de mèrit perquè sabíem que estaves regular de la gola”.

“Superar Kylie Minogue amb aquesta cançó ha estat fantàstic, has format una festa a l’escenari així que has d’estar tranquil·la. Com estàs malament de la veu tampoc no et podem dir gaire, només que has patit una mica i que ets quatre vegades la Kylie perquè ets molt més alta”, li han dit.

Anne Igartiburu, irreconeixible a Antena 3

Ella ha volgut agrair l’ajuda de tothom: “No ha estat la meva millor setmana perquè estic malalta, però no vull desvirtuar la feina de l’equip del cos de ball, de coreografia i de tot el programa en general. Vull donar les gràcies a tothom”.

Ángel Llàcer, elegit president del jurat en unes eleccions falsejades

Per una altra banda, en el programa d’aquest divendres -que ha fet menys audiència que Eufòria– s’havien de celebrar les eleccions per escollir el president del jurat. Fins ara sempre ho havia estat l’Àngel Llàcer, però el programa considerava que calia preguntar i votar. Ell es mostrava indignat des del principi, és clar. Cada participant va presentar el seu cartell electoral, fins que van anunciar que havia guanyat l’Àngel amb el 100% dels vots. Com era d’esperar, es van sentir crits de “tongo, tongo” des de plató. Va ser llavors quan van reconèixer que havien parlat amb els votants i els havien demanat que el votessin a ell directament. Una gala que ha agradat i que ha permès que continuí al capdavant, ara amb unes presumptes eleccions guanyades.