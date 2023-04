Triomf feminista als EUA: la píndola abortiva continuarà en el mercat

La lluita feminista ha guanyat una petita batalla als Estats Units, després que el dret a l’avortament deixés de ser una potestat del país i passés a ser decisió dels estats. Aquest cop, el Tribunal Suprem dels Estats Units ha votat perquè es protegeixi l’accés a la mifespristona, un dels dos medicaments utilitzats per a avortar mèdicament al país, en congelar les decisions dels tribunals inferiors que imposaven restriccions sobre aquest. Dels nou jutges, cinc han acordat atorgar la suspensió a les limitacions decretades per un jutjat de Texas, si bé encara es desconeix qui dels sis jutges conservadors han secundat aquesta decisió.

La decisió del Tribunal -tal com han explicat els mitjans estatunidencs- suposa que les dones encara poden obtenir mifepristona per correu, usar-la a casa i fins a les deu setmanes d’embaràs, mentre continua el litigi en el tribunal inferior. La versió genèrica del medicament, fabricada per GenBioPro, també continuarà estant disponible. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha celebrat aquesta decisió: “El Tribunal Suprem ha concedit la sol·licitud de suspensió d’emergència del Departament de Justícia a Alliance for Hippocratic Medicine versus FDA, la qual cosa ha impedit que entrés en vigència una decisió d’un tribunal inferior que hauria soscavat el judici mèdic de la FDA i lloc en risc la salut de les dones”.

Manifestació del 8M del 2023 | Mireia Comas

“El que està en joc no podria ser més important per a les dones a tots els Estats Units. Continuaré lluitant contra els atacs a la salut de les dones impulsats per la política. Però siguem clars: el poble estatunidenc ha de continuar usant el seu vot com la seva veu i triar un Congrés que aprovi una llei que restableixi les proteccions de Roe versus Wade” ha afegit Biden. La vicepresidenta del país, Kamala Harris, ha fet unes declaracions en la mateixa línia, afirmant que seguiran “amb la lluita”. “El president i jo continuarem lluitant per a protegir la llibertat de la dona per a prendre decisions sobre el seu propi cos i l’accés a l’atenció de la salut reproductiva, inclòs l’avortament amb medicaments. Ningú ha d’interposar-se entre una dona i el seu metge” ha explicat la vicepresidenta.

Un pas més a prop de guanyar la guerra

La decisió del jutge de districte Matthew Kaczmaryk a Texas sobre l’ús de la píndola abortiva s’emmarca en una nova batalla legal que, segons organitzacions de defensa dels Drets Humans, minvament els drets reproductius i sexuals de les dones. La medicació per interrompre voluntàriament l’embaràs, que és el principal mètode utilitzat a escala nacional, ha tornat a posar en el punt de mira l’accés a l’avortament després de la derogació el 2022 de la fallada de Rosega versus Wade, que reconeixia aquest dret. L’ús de la mifepristona va ser aprovat per l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA) dels Estats Units fa més de dues dècades després de defensar que ja va quedar demostrat que és segura i efectiva per a posar fi a un embaràs.