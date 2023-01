La Moncloa anirà al TC si Castella i Lleó aprova el pla antiavortament de Vox

El govern espanyol està disposat a anar al Tribunal Constitucional (TC) si Castella i Lleó acaba aprovant el protocol antiavortament que impulsa Vox. El Consell de Ministres enviarà aquest dimarts un requeriment d’incompetència al govern de la comunitat perquè s’abstingui d’aprovar qualsevol mesura que vulneri la llei d’avortament. Si el govern d’Alfonso Fernández Mañueco no dona una “resposta satisfactòria”, l’executiu de Pedro Sánchez “iniciarà accions al TC en defensa dels drets de les dones”.

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciat que el requeriment de la Moncloa és “innecessari i fins a cert punt absurd”. Els populars acusen el govern espanyol de “sobreactuar” i crear una “polèmica artificial” per “elevar la tensió”. El PP també ha mostrat el seu enuig amb Vox per fer “unes declaracions fora de context que no tenen cap mena de justificació” que han donat una excusa al PSOE per desviar l’atenció d’altres temes que el partit considera més greus. “Vox s’ha convertit en l’aliat preferent” de Pedro Sánchez.

El president i el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco i Juan García-Gallardo, en una imatge d’arxiu / Europa Press

El requeriment que enviarà la Moncloa, que és diferent del que va fer el diumenge el Ministeri de Sanitat, és l’avantsala d’actuacions al TC. El govern espanyol no permetrà “cap mena de retrocés en els drets de les dones a cap territori d’Espanya” i ara Castella i Lleó té un mes per respondre. El president de la comunitat, Alfonso Fernández Mañueco, “va remetre un escrit al Ministeri” i ha “aclarit” la polèmica, segons Gamarra, per la qual cosa considera que s’està alimentant una “polèmica artificial”.

Vox amenaça de trencar el govern de Castella i Lleó si no hi ha protocol

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha assegurat que si Castella i Lleó finalment es fa enrere i no aprova el polèmic protocol “provida”, el partit ultra revisarà els acords subscrits amb el PP a la comunitat i podria abandonar el govern regional. “Vull pensar que al PP són gent de paraula perquè han firmat un acord, un protocol i el duran a terme”, ha dit Garriga. “Arribarà el moment d’establir un balanç dels acords d’abans de la investidura i si no es compleixen, s’haurà de revisar l’acord i l’opció de seguir o no al govern”.