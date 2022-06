Derogat el dret d’avortament als Estats Units

L’avortament ja no serà un dret de les dones als Estats Units. Així ho ha sentenciat el Tribunal Suprem dels EUA aquest divendres 24 de juny en dir que la llei queda derogada, quan fa 50 anys que és vigent al país, avalat per la Constitució. D’aquesta manera, ara el dret queda sotmès a la legislació pròpia de cadascun dels 50 estats del país, és a dir, cada estat tindrà la potestat d’escollir si ho converteix en un dret o no. De moment, però, sembla que les primeres enquestes demostren que almenys 26 estats ho prohibiran en els seus cossos legislatius.

Capitoli dels Estats Units (Europa Press)

El 1973, l’anomenat cas Roe contra Wade va donar rang constitucional al dret de les dones a interrompre de manera voluntària l’embaràs. Ara, aquest dret queda derogat en l’àmbit federal, i ja hi ha càlculs que indiquen que 26 estats també el prohibiran en els seus cossos legislatius particulars. La sentència ha comptat amb el vot contrari a l’avortament de sis dels magistrats, els considerats conservadors, i amb el vot favorable a mantenir-lo dels tres progressistes. Una de les raons darrere la derogació d’un dret federal que ha estat vigent des de fa mig segle és la composició del Tribunal Suprem, amb sis magistrats conservadors i tres progressistes, una distribució molt difícil de canviar pel fet que els càrrecs són vitalicis.

Les dues Amèriques

A principis de maig ja hi havia hagut una filtració de la sentència que apuntava cap al desenllaç que avui s’ha conegut. A partir d’ara, s’estipula que 13 dels 26 estats que podrien derogar la llei de l’avortament a les seves legislacions tenen ja a punt lleis que es podrien activar en els propers dies.

Algunes veus ja han alertat que la decisió del Suprem crea, de facto, dues Amèriques, la que sí permetrà l’avortament i la que no ho farà, i han lamentat, a més, que les persones més vulnerables des del punt de vista econòmic seran les que resultaran més perjudicades perquè, entre d’altres, no es podran permetre, per exemple, viatjar a un dels estats on sí podrien avortar.