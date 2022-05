Britney Spears pateix un avortament i perd el nadó que estava esperant

Molt males notícies per a Britney Spears. La popular cantant va anunciar el passat 11 d’abril en el seu compte d’Instagram que estava esperant un fill amb el seu xicot, Sam Asghari. Però només un mes després la parella ha comunicat a través de les seves xarxes socials una trista notícia. Segons han dit tots dos en un mateix post, Britney Spears ha patit un avortament.

“Hem d’anunciar amb la nostra més profunda tristesa que hem perdut al nostre nadó miraculós al principi de l’embaràs. Aquest és un moment devastador per a qualsevol pare, potser hauríem d’haver esperat per a anunciar-lo fins que estiguéssim més avançats, però estàvem massa emocionats de compartir les bones notícies”, ha començat escrivint la parella en el comunicat que han publicat en els seus perfils d’Instagram.

“L’amor que sentim és la nostra força. Continuarem intentant augmentar la nostra preciosa família. Estem agraïts per tot el vostre suport. Us demanem amablement privacitat durant aquest moment tan difícil”, així acaba el missatge escrit per la parella en el qual comunicaven la trista notícia a través de les seves xarxes socials.

Milers de missatges de suport

Tot just publicar aquest dur comunicat a les seves xarxes socials, la publicació s’omplia de comentaris en els quals tots els seus seguidors enviaven ànim i suport a la cantant de ‘Toxic’. Entre algun dels comentaris que ha cridat l’atenció es troba el del mateix Sam Asghari que assegura que “aviat tindrem un nou miracle”.

La que també ha volgut transmetre suport a Britney Spears ha estat la seva amiga Paris Hilton. “Ho sento molt per la teva pèrdua, germana. T’envio moltíssim amor. T’estimo Brit”, comentava la multimilionària.