El poble dels llibres de Catalunya torna a omplir-se per Sant Jordi

Calonge (Baix Empordà) concentra aquest cap de setmana la majoria d’actes organitzats entorn de la segona diada de Sant Jordi que viu el municipi des que es va convertir en poble de llibres. La iniciativa va arrencar el desembre del 2021 amb l’obertura de set llibreries. D’aquestes n’ha tancat una, però al seu lloc se n’hi ha posat dues més. L’alcalde de Calonge, Jordi Soler, assegura que el projecte “ha permès revitalitzar el poble i atraure gent a través de la cultura”. Enguany, preveuen rebre més visitants que l’any passat amb una programació que va arrencar el 13 d’abril i acabarà el 28 i que inclou presentacions de llibres, tallers, concerts, espectacles i una trentena d’autors que aquest dissabte hi seran per signar els seus llibres.

Riuades de gent passegen aquest dissabte pel nucli antic de Calonge. És on es concentren les llibreries al poble i on des del 13 d’abril s’estan organitzant una sèrie d’actes entorn de la cultura. Aquest dissabte, des de les onze del matí i fins a les sis de la tarda, una trentena d’autors convidats hi són per signar llibres des dels estands que s’han instal·lat al carrer. Un d’aquests autors és David Vilaseca, convidat per la llibreria La Viatgeria i que duu el seu llibre ‘Aferrats al paradís. Setze maneres de viure la natura’ (La Talaia, 2023); és la primera vegada que és a Calonge tot i que “n’havia sentit molt a parlar del poble de llibres” i ha quedat fascinat amb els carrerons i l’especialització de les llibreries.

Un nen decideix quin llibre s’endú de la llibreria infantil de Calonge / Mireia Comas

Gairebé una desena de llibreries

En total, de llibreries n’hi ha vuit. Dues són generalistes (Rals Llibres i Libelista Calonge), una s’ha especialitzat en literatura infantil i juvenil (Llibooks), una en còmics, manga i novel·la gràfica (Calonge Còmics), una altra en turisme sostenible (La Viatgeria), una té llibres de pensament i medicina oriental (Llibreria Oriental), una combina la música i amb el vi de la zona (La Fàbrica) i també n’hi ha una de gastronomia (Mengem Cultura). Aquestes dues últimes han obert fa poc, La Fàbrica a finals de 2022 i Mengem Cultura fa tres setmanes. Ho han fet després que tanqués la llibreria esotèrica Cocollona, que era una de les primeres set que van obrir.

La propietària de la llibreria La Fàbrica, Lidia Lobato, explica que a la seva llibreria combinen la lectura amb la música i tasts de vins de la zona. La decisió d’obrir-la va arribar després de treballar en una altra del poble i per voluntat de “complir un somni” i començar un projecte propi. Per la seva banda, la propietària de la llibreria Mengem cultura, Mònica Martínez, explica que la resta de llibreters la van animar a obrir una llibreria especialitzada en gastronomia. “M’han acollit molt bé i m’han ajudat amb les editorials”, explica. Ara només ven llibres i productes, però la intenció és organitzar també cursos i tallers de cuina.