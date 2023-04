Les llibreries independents i la llengua es reivindiquen per Sant Jordi a la Catalunya Nord

Com cada any, les dues llibreries independents de Perpinyà, la Llibreria Catalana i la Llibreria Torcatis, les úniques que resisteixen l’envestida de les grans cadenes a la capital del Rosselló, són actors principals de la diada de Sant Jordi. Una diada important, tant per als habitants de la Catalunya Nord, que la descriuen com una de les seves festes preferides, com per als llibreters, que a més a més aquest any constaten un increment de les vendes de llibres des del confinament. Però més que una festa que els aporti uns grans beneficis, les llibreries de Catalunya Nord veuen Sant Jordi com una eina per reivindicar la llengua i la cultura catalana al territori.

Mentre a la Catalunya del sud els llibreters compten molt amb aquesta diada des del punt de vista de les vendes, al nord les esperances són més moderades. Al sud, segons el Gremi dels Llibreters, el sector del llibre realitza un benefici d’uns 22,5 milions d’euros per aquesta diada. Unes xifres que poden representar fins al 20% dels beneficis anuals per a una llibreria. Al nord, encara que la diada de Sant Jordi sigui un moment important econòmicament, les llibreries no depenen tant d’aquesta diada per viure i sustentar-se. Ho esmenta la propietària de la Llibreria Catalana, Joana Serra: “Si el dia de Sant Jordi plou, perdrem diners, però potser no ens afectarà de la mateixa manera que als llibreters del sud.”

Una diada molt popular a Perpinyà i tot el territori

La co-gerent de la Llibreria Torcatis, Ombeline Génis, també reconeix la importància de la diada per la llibreria: “La diada de Sant Jordi és valuosa perquè és molt popular per a la gent de Perpinyà i de la Catalunya Nord en general. És un esdeveniment esperat. La diferència amb les grans plataformes, és que elles no segueixen Sant Jordi. Nosaltres som més aferrats al territori i som actors de la vida cultural de la ciutat.”

Per a Ombeline Génis, co-gerent de la Llibreria Torcatis, Sant Jordi és l’ocasió d’arrelar-se al territori i captar més lectors. / Alícia Garcia

Per a l’edició d’enguany, les dues llibreries independents de Perpinyà tornaran a tenir protagonisme en la celebració del dia del llibre i de la rosa. La Llibreria Catalana desplegarà 17 parades de repartides arreu de la Catalunya Nord, i la Llibreria Torcatis convida una seixantena d’autors a Perpinyà.

Una atenció personalitzada als clients

Totes dues llibreries tenen el mateix discurs pel que fa al sector al seu territori. El més important, asseguren, és mantenir la constància en les vendes al llarg de l’any i proposar productes originals, alternatius i de qualitat, per poder arribar a una clientela àmplia. Un repte difícil d’enfrontar quan s’ha de competir amb les grans plataformes i les botigues en línia, segons Joana Serra: “Volem suggerir a la clientela coses que surten de petites editorials, que són molt bones i que no tenen la capacitat de gaudir d’una gran difusió. El nostre repte és donar la cara davant de les grans plataformes i sobretot, captar la gent més jove. Sí que podem competir en el consell, les activitats que proposem, tota una sèrie de coses que les plataformes en línia no poden oferir.”

Serra també admet que l’ambient de crisi social i econòmica fa que la tasca sigui encara més complexa: “Hi ha una crisi que arriba ara, el preu del llibre puja molt i evidentment que l’essencialitat del llibre és relativa quan no pots pagar-te el menjar.”