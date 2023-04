La Moncloa creu que l’Acord de Claredat és una “trampa” i rebutja la taula de partits

El ministre espanyol de la Presidència, Félix Bolaños, ha carregat contra la proposta d’Acord de Claredat que impulsa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè considera que és una “trampa” amb finalitat “electoralista i unilateral”. En una entrevista a RTVE, Bolaños ha defensat que el PSC no assisteixi a la taula de partits que Aragonès va convocar per a després del 28-M. “Busca fórmules que estan superades. Catalunya ha passat pàgina. No volem enfrontament i conflicte sinó que ens posem d’acord”, ha explicat en declaracions recollides per l’ACN.

Després dels indults als presos polítics i de la derogació del delicte de sedició, la Moncloa no vol ni sentir a parlar d’un nou procés de negociació amb Catalunya. “Hi ha persones a Catalunya que volen un referèndum o que Catalunya sigui un territori independent d’Espanya, de la Unió Europea i probablement del món”, ha criticat Bolaños. El ministre serà a Catalunya fins diumenge, però ha descartat reunir-se amb Aragonès perquè té “l’agenda plena” d’actes electorals per preparar les municipals. El dirigent socialista ha insistit que Catalunya ha passat pàgina i ha apostat per buscar fórmules d’entesa i no de divisió.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una intervenció pública / ACN

El govern espanyol recupera el mantra de les famílies trencades pel Procés

Bolaños també ha aprofitat el seu pas per RTVE per recuperar el mantra de la fractura social a Catalunya per culpa del Procés i ha recordat que “hi va haver famílies que es van deixar de parlar i grups d’amics que es van trencar”. El ministre ha demanat a la Generalitat que abandoni les seves aspiracions independentistes i ha insistit que l’Acord de Claredat no té el suport de cap altre partit, ni tan sols de Junts o la CUP, que volen un xoc més frontal amb l’estat. “Per què tornar al passat? A la pitjor Catalunya de les últimes dècades on es dividia la societat?”

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, va descartar fa uns dies l’assistència del PSC a la taula de partits que proposa Aragonès i va advertir que “mai hi haurà un referèndum d’autodeterminació a Catalunya”. Illa va contradir la portaveu del partit al Parlament, que hores abans havia dit que hi anirien per compromís. “El PSC no té compromesa l’assistència a cap reunió que vagi en la direcció de dividir els catalans i no de treballar per la seva unió”, va etzibar Illa, que s’ha vist sorprès per una proposta de diàleg entre catalans just abans de les eleccions municipals.