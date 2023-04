La Moncloa cree que el Acuerdo de Claridad es una «trampa electoralista»

El ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra la propuesta de Acuerdo de Claridad que impulsa el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque considera que es una “trampa” con finalidad “electoralista y unilateral”. En una entrevista en RTVE, Bolaños ha defendido que el PSC no asista a la mesa de partidos que Aragonés convocó para después del 28-M. «Busca fórmulas que están superadas. Cataluña ha pasado página. No queremos enfrentamiento y conflicto, sino que nos pongamos de acuerdo», ha explicado en declaraciones recogidas por la ACN.

Después de los indultos a los presos políticos y de la derogación del delito de sedición, la Moncloa no quiere ni oir hablar de un nuevo proceso de negociación con Cataluña. «Hay personas en Cataluña que quieren un referéndum o que Cataluña sea un territorio independiente de España, de la Unión Europea y probablemente del mundo. No son independientes, son aislacionistas», ha criticado Bolaños. El ministro estará en Cataluña hasta el domingo, pero ha descartado reunirse con Aragonés porque tiene “la agenda llena” de actos electorales para preparar las municipales. El dirigente socialista ha insistido en que Cataluña ha pasado página y ha apostado por buscar fórmulas de entendimiento y no de división.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una intervención pública / ACN

El gobierno español recupera el mantra de las familias rotas por el Proceso

Bolaños también ha aprovechado su paso por RTVE para recuperar el mantra de la fractura social en Cataluña por culpa del Proceso y ha recordado que «hubo familias que se dejaron de hablar y grupos de amigos que se rompieron». El ministro ha pedido a la Generalitat que abandone sus aspiraciones independentistas y ha insistido que el Acuerdo de Claridad no tiene el apoyo de ningún partido, ni siquiera de Junts o la CUP, que quieren un choque más frontal con el estado. «Por qué volver al pasado? A la peor Cataluña de las últimas décadas donde se dividía la sociedad?»

El líder de la oposición y primer secretario del PSC, Salvador Illa, descartó hace unos días la asistencia del PSC a la mesa de partidos que propone Aragonés y advirtió que “nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña”. Illa contradijo así a la portavoz del partido en el Parlamento, que horas antes había dicho que irían por compromiso. “El PSC no tiene comprometida la asistencia a ninguna reunión que vaya en la dirección de dividir a los catalanes y no de trabajar por su unión”, espetó Illa, que se ha visto sorprendido por una propuesta de diálogo entre catalanes justo antes de las elecciones municipales.