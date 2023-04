Eufòria dels llibreters per Sant Jordi

El dia del llibre de Sant Jordi del 2023 ha de ser, i serà, la millor diada de la història d’aquesta celebració, que d’aquí a tres anys, el 2026, complirà cent anys. Aquesta és la previsió que en fan la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters. La recuperació definitiva després del sotrac de la pandèmia i les edicions amb restriccions, l’acumulació d’experiència i l’interès creixent del públic, que encara no ha tocat sostre, són els factors que permeten fer aquesta previsió optimista i eufòrica sense gaire risc. Només s’està pendent, com sempre, de la meteorologia, però en aquest aspecte també hi compta l’experiència, sobretot la de l’any passat, en què un esclafit enmig de la pluja va esguerrar la jornada a molts dels paradistes. “Anem més preparats que mai”, ha assegurat el president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, en la roda de premsa de presentació de la festa que s’ha fet aquest dijous a l’Ateneu Barcelonès.

El primer Sant Jordi sense restriccions / Jordi Play

“Ampliem metres a Barcelona, hi haurà tres quilòmetres de parades, amb un 17% més de metres i un increment de l’11,5% de parades, i amb un 25% més de signatures. Serà una diada més gran que la de l’any passat, que ja va ser la més lluïda de la història, malgrat les inclemències del temps”, ha anunciat el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis. “Però fins i tot on no s’organitza res exprés, actua la gran xarxa capil·lar de llibreries del país, i tot plegat farà una gran festa”, ha afegit, al seu costat Del Arco, que ha remarcat diverses vegades, durant les seves intervencions, que el dia del llibre se celebra per Sant Jordi a tot el país, “a cada municipi”.

Una festa única al món

“És una festa tan especial que és difícil d’explicar. A l’estranger els has d’explicar que s’han d’imaginar un país que se’n va a dormir amb els carrers buits i s’aixeca amb els carrers plens de parades, i després de 12 hores es recull tot i queda tot net. És difícil d’explicar als editors estrangers, ho assimilen a una fira però és una festa popular”, ha descrit Del Arco.

Tant el president dels llibreters com Tixis han subratllat també la “diversitat” de l’oferta editorial. No han volgut de cap manera entrar en fer cap previsió. “Estic cada dia a la llibreria [la Documenta] i no veig un títol que destaqui. De fet, la llista dels més venuts que donem cada any, en realitat té un valor relatiu, perquè correspon només al 5% de les vendes. Hi ha un 95% que correspon a altres títols i altres autors”, ha insistit molt Del Arco.

El partit del Barça no els fa gens de por

A part de la tradicional amenaça de la meteorologia, aquest Sant Jordi n’hi havia una altra, amb el verb en passat perquè segons Tixis i Del Arco ha estat totalment descartada. “Sant Jordi és més fort que un partit del Barça. En un primer moment ens va preocupar, però al llarg de la història per Sant Jordi han passat tantes coses que al final veus que és molt fort. Qui vagi a veure el partit o al camp, comprarà el llibre i la rosa abans o després”, ha resumit Del Arco. “És que fins i tot després del partit, que s’acabarà cap a les sis de la tarda, quedaran encara tres hores de festa, i coincideix amb l’hora de la represa de la tarda després de l’hora de dinar”, ha arrodonit Tixis.

Preparats per a la pluja

Sobre la meteorologia, el secretari tècnic del Gremi, Marià Marín, ha advertit que fins al dia 21 o 22 no hi haurà previsions fiables. Sigui com sigui, “aquest any, amb el record del que va passar any passat, els llibreters aniran amb taules més bones i tendals més bons, i hi haurà mecanismes per reaccionar més ràpidament, amb protocols més treballats”, ha garantit Del Arco. Segons el gremi, s’han reforçat molt els protocols d’evacuació, tant de persones com de material, i hi ha espais més amplis també que permetrien entrar a recollir el gènere més ràpidament.