Deu escriptores catalanes de menys de 40 anys: llibres per a Sant Jordi

Les dones trepitgen fort en molts àmbits, però sens dubte un dels sectors on arrasen és el de la literatura. I en aquest univers de llibres hi ha talents emergents. En aquesta llista amb motiu de la proximitat de la diada de Sant Jordi hi ha una selecció d’autores catalanes de fins a 40 anys que han vist la seva obra als aparadors de les llibreries.

1. Irene Solà

Una de les escriptores catalanes joves i més reconegudes és Irene Solà (Malla, 1990). Es va estrenar en la literatura amb Bèstia (Galerada, 2012) gràcies a la qual va rebre el Premi de Poesia Amadeu Oller. Sis anys després va publicar Els dics (L’Altra Editorial, 2018), que li va fer guanyar el premi Documenta 2017. La novel·la que l’ha catapultat a la fama, però, és Canto jo i la muntanya balla (Anagrama, 2019), que va guanyar el Premi Literatura de la Unió Europea l’any 2020. En va vendre 46.000 exemplars, cosa que la va situar com una de les veus narratives catalanes amb més projecció.

2. Júlia Bacardit

L’escriptora i periodista Júlia Bacardit (nascuda el 1991) ha estat a l’ull de l’huracà en els últims mesos. La premsa espanyola l’ha assenyalat després que expliqués, en una entrevista per promocionar la seva última obra, que havia establert en el contracte amb l’editorial que no es pot traduir al castellà. Enguany la periodista ha publicat Dietari sentimental, el llibre de la polèmica, però abans havia escrit El preu de ser mare (Apostroph Assaig, 2020). També és coneguda pel pòdcast Les Golfes.

3. Maria Guasch

La guionista i escriptora Maria Guasch (1983) també s’ha guanyat un lloc les llibreries. Ho ha fet amb obres com La neu fosa, publicada per l’editorial El Toll l’any 2013, i Olor de clor sota la roba (RBA-La Magrana). Aquesta última li va valer per guanyar el premi Nou Talent FNAC 2014. Combina la seva feina com a documentalista i guionista amb l’ensenyament i l’escriptura. En el cas d’aquesta última disciplina, amb només quaranta anys ja s’ha establert com una de les veus més influents.

El llibre ‘Olor de clor sota la roba’ de Maria Guasch

4. Estel Solé

L’actriu, coneguda pel gran públic pel seu paper a la sèrie La Riera, de TV3, va guanyar el Premi Amadeu Oller el 2011 pel seu llibre de poesia Dones que somiaven ser altres dones (Edicions Galerada, 2011). Nascuda el 1987, escriu des que era jove i ho compagina amb la seva carrera com a actriu. Als seus 36 anys, ha escrit quatre llibres: Dones que somiaven ser altres dones (Galera, 2011), Si uneixes tots els punts (Galerada 2013), Animals de companyia (Comanegra, 2016) i Si no puc volar (Rosa dels Vents, 2016).

5. Natàlia Cerezo

Tot i que actualment treballa com a correctora i traductora, Cerezo (1985) és també escriptora des de fa cinc anys, quan es va estrenar a les llibreries amb una antologia de quinze relats. El seu primer llibre, A les ciutats amagades (Rata, 2018) va rebre molt bones crítiques i la va animar a escriure la seva segona obra, I van passar tants anys, també publicada pel segell de Grup Enciclopèdia. L’obra que li va donar empenta en la seva carrera literària també ha estat traduïda al castellà.

6. Àngels Gregori

L’escriptora valenciana Àngels Gregori (1985) té una dilatada experiència en el camp literari. El 2007 va rebre el Premi Ausiàs March de poesia a Gandia amb la seva primera obra, el Llibre de les Brandàlies. Tres anys més tard va alçar-se guanyadora del Premi Alfons el Magnànim de Poesia per la seva obra New York, Nabokov & Bicicletes. El 2013 va rebre el Premi de Poesia dels Jocs Florals de Barcelona amb el llibre de poesia Quan érem divendres. Tot això sumat a la direcció del Festival de Poesia d’Oliva, que ella mateixa va fundar el 2005, i a la presidència del PEN Català. Des del juny del 2021, a més, és acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i les seves obres s’han traduït al francès, el croat, l’italià i el castellà.

7. Teresa Saborit

Tot i que va estudiar Administració i Direcció d’Empreses, aquesta escriptora de Gurb (1984) va passar-se definitivament a la literatura l’any 2015. Ho va fer amb diverses obres a l’esquena, com ara Microrelats 10×10 (2006), Barcelona, t’estimo (2011) i Temps era temps (2012). Un cop va fer el salt definitiu cap a la creació literària va publicar Els llops ja no viuen als boscos, l’obra amb la qual va guanyar el premi 7lletres. El mateix any va publicar El superheroi esguerrat i altres contes i 200 muses. El 2018 va publicar La revolució de les formigues, el 2021, Barcelona, la rosa i el drac i ,fa només un any, Casus Belli. Aquesta obra li va servir per guanyar el XLII Premi Armand Quintana.

8. Irene Pujadas

L’escriptora Irene Pujadas (Sant Just Desvern, 1990) va irrompre en l’escena literària amb la seva primera obra Els desperfectes, que va recollir molt bones crítiques i va tenir un èxit notable. Es tracta d’un recull de contes que s’ha publicat després d’haver guanyat el premi Documenta de Narrativa 2020 ex aequo. El jurat que la va triar com a obra guanyadora va lloar l’estil “net i vibrant” la “llengua polida i vivíssima” que s’hi utilitza i “un punt de negror i escabrositat molt saludables”.

‘Els desperfectes’ d’Irene Pujadas

9. Juana Dolores

Nascuda el 1992, sovint és centre de polèmiques a les xarxes socials i el cert és que s’ha convertit en una figura molt coneguda en el panorama artístic català. L’escriptora i actriu ha sigut la guanyadora de la 56a edició del Premi Amadeu Oller de poesia gràcies a la seva primera obra, Bijuteria. També ha escrit la Lletra del Rèquiem Català de Marc Migó (2022).

10. Pilar Codony

La veterinària Pilar Codony (1987) ha aprofitat la seva experiència a les granges de vaques i ovelles per ambientar la seva novel·la titulada Distòcia. L’obra va guanyar el Premi Documenta l’any 2021 i el jurat va destacar-ne la complexitat de tots els personatges, l’escriptura àgil i genuïna i el tractament profund de temes tan complexos com l’avortament. Després de guanyar el premi, l’Altra Editorial va publicar-li la novel·la, que ha tingut molt èxit malgrat que l’autora no pertany estrictament al món literari.