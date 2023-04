Xavier Graset, molt emocionat en una entrevista crua que l’ha deixat mut

Xavier Graset ha protagonitzat un moment insòlit al 324. El presentador, un dels més estimats de la casa, ha entrevistat el fill de Manuel Vázquez Montalbán, el Daniel Vázquez Sallés. El periodista acudia a plató aquest dijous per promocionar el seu darrer llibre, El príncep i la mort, en el qual relata la lluita del seu fill Marc. El petit va morir l’abril del 2021 amb només 10 anys, víctima d’un bacteri hospitalari després de tota una vida amb hospitalitzacions constants per culpa de dues malalties minoritàries que tenia des del naixement. Aquesta és una història molt dura, una pèrdua terrible que va enfonsar Vázquez fins al punt de caure en les addiccions i haver d’ingressar en una clínica de desintoxicació.

El nen va viure els tres primers anys de vida hospitalitzat i després també va tenir diverses parades cardiorespiratòries, un relat que ha emocionat moltíssim en Xavier Graset. El presentador ha perdut la compostura en un moment i ha necessitat uns segons de silenci per evitar posar-se a plorar en directe. Mai no se l’havia vist en aquesta tessitura, amb la veu tremolosa i fent molts esforços per no deixar que li llisquessin les llàgrimes. Ha demanat perdó per la seva actitud, totalment trencat, i s’ha disposat a llegir un fragment del llibre -com ha pogut- en el qual Daniel Vázquez assegura que va adonar-se, a dins de la clínica, que havia de superar allò perquè li devia al seu fill mort.

El presentador Xavier Graset s’ha emocionat molt en directe | TV3

Els teleespectadors comparteixen l’emoció del Xavier Graset

En Xavier Graset ha fet una entrevista molt emotiva, amb un nus a l’estómac que ha acabat afectant-lo emocionalment. Els teleespectadors del programa nocturn han compartit aquesta emoció i han aplaudit que el presentador no la dissimulés: “Estava amb el cor a la mà. Entenc la teva emoció, jo també m’he emocionat“, “Quina entrevista més emocionant. Jo també tinc un nus a l’estómac, Xavier Graset. Un relat cru, però impressiona la sinceritat del pare i la serenitat del príncep”, “Emoció compartida, Xavier” o “Impossible no emocionar-se amb tu. Gràcies, Xavier”.

Estava en el cor a la má, entenc la teua emociò, jo tambe m’he emocionat💖 — PUCHI🧚🎗️🧚🎗️🧚🎗️🧚🎗️🧚🎗️ (@demrad1) April 20, 2023

Quina entrevista més emocionant. Jo també tinc un nus a l’estòmac, @xgraset. Un relat cru, però impressiona la sinceritat del pare i la serenitat del Príncep. #Més324 — Anna (@molinsdedalt) April 20, 2023

Emoció compartida @xgraset 🤗😘 — Maria Teresa Tomàs Huerva 🎗 (@tthuerva) April 20, 2023