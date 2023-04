Xavier Graset, muy emocionado en una entrevista cruda que lo ha dejado mudo

Xavier Graset ha protagonizado un momento insólito en el 324. El presentador, uno de los más queridos de la casa, ha entrevistado al hijo de Manuel Vázquez Montalbán, Daniel Vázquez Sallés. El periodista acudía a plató este jueves para promocionar su último libro, El príncipe y la muerte , en el que relata la lucha de su hijo Marc. El pequeño murió en abril de 2021 con solo 10 años, víctima de una bacteria hospitalaria después de toda una vida con hospitalizaciones constantes por culpa de dos enfermedades minoritarias que tenía desde su nacimiento. Esta es una historia muy dura, una pérdida terrible que hundió a Vázquez hasta el punto de caer en las adicciones y tener que ingresar en una clínica de desintoxicación.

El niño vivió los tres primeros años de vida hospitalizado y después también tuvo varias paradas cardiorrespiratorias, un relato que ha emocionado muchísimo a Xavier Graset. El presentador ha perdido la compostura en un momento y ha necesitado unos segundos de silencio para evitar ponerse a llorar en directo. Nunca se le había visto en esta tesitura, con la voz temblorosa y haciendo muchos esfuerzos por no dejar que le cayeran las lágrimas. Ha pedido perdón por su actitud, totalmente roto, y se ha dispuesto a leer un fragmento del libro -como ha podido- en el que Daniel Vázquez asegura que se dio cuenta, dentro de la clínica, que tenía que superar aquello porque se lo debía a su hijo muerto.

El presentador Xavier Graset se ha emocionado mucho en directo | TV3

Los telespectadores comparten la emoción de Xavier Graset

Xavier Graset ha hecho una entrevista muy emotiva, con un nudo al estómago que ha acabado afectándole emocionalmente. Los telespectadores del programa nocturno han compartido esta emoción y han aplaudido que el presentador no la disimulara: «Estaba con el corazón en la mano. Entiendo tu emoción, yo también me he emocionado«, «Qué entrevista más emocionante. Yo también tengo un nudo en el estómago, Xavier Graset. Un relato crudo, pero impresiona la sinceridad del padre y la serenidad del príncipe», «Emoción compartida, Xavier» o «Imposible no emocionarse contigo. Gracias, Xavier».

Estava en el cor a la má, entenc la teua emociò, jo tambe m’he emocionat💖 — PUCHI🧚🎗️🧚🎗️🧚🎗️🧚🎗️🧚🎗️ (@demrad1) April 20, 2023

Quina entrevista més emocionant. Jo també tinc un nus a l’estòmac, @xgraset. Un relat cru, però impressiona la sinceritat del pare i la serenitat del Príncep. #Més324 — Anna (@molinsdedalt) April 20, 2023

Emoció compartida @xgraset 🤗😘 — Maria Teresa Tomàs Huerva 🎗 (@tthuerva) April 20, 2023