TV3 s’enfronta a Twitter perquè la defineix com un “mitjà finançat pel govern”

TV3 ha obert una batalla amb Twitter contra la nova política de la xarxa social de marcar tots els mitjans de comunicació públics amb l’etiqueta “mitjà finançat pel govern”, que inicialment es feia servir per alertar els usuaris que seguien una televisió, una ràdio o un diari afins a règims poc democràtics. La cadena pública catalana s’ha afegit a les queixes d’altres grans televisions com la BBC anglesa, la RTVE o els canals nord-americans NPR i PBS, que fins i tot van abandonar Twitter com a protesta per la política d’Elon Musk. Les cadenes afectades consideren que aquesta etiqueta qüestiona la seva imparcialitat i rebutgen que se les equipari a mitjans de Corea del Nord, Rússia, Síria o l’Iran.

Captura de pantalla del compte de Twitter de TV3 / Twitter

TV3 fa les “gestions oportunes” perquè es canviï l’etiqueta

Fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han explicat a l’ACN que ja estan fent les “gestions oportunes” amb la multinacional perquè canviï la qualificació, igual que han fet altres mitjans europeus. La BBC va demanar a Twitter que canviés l’etiqueta a “mitjà finançat públicament” i la xarxa social va acceptar la petició. Tant TV3 com RTVE volen que la multinacional els canviï l’etiqueta proposada per la televisió pública britànica, ja que són cadenes que es financen una dotació pressupostària que aprova el Parlament, no el govern.

Captura de pantalla del perfil de Twitter de la BBC / Twitter

La CCMA ha recordat que la cambra catalana fiscalitza les despeses dels mitjans públics TV3 i Catalunya Ràdio a través de comissions que es reuneixen periòdicament i on els seus responsables reten comptes davant dels grups parlamentaris. Un argument similar al que utilitzat RTVE en la seva petició a Twitter per aconseguir un canvi d’etiqueta als comptes de RTVE, RTVE Notícias, RTVE Comunicación y Participación i RTVE Play. La televisió espanyola considera que les etiquetes són “errònies i contràries a l’essència de Radiotelevisió Espanyola”.