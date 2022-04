Calonge revifa en el seu primer Sant Jordi com a ‘booktown’ de Catalunya

Calonge s’ha convertit en la booktown de Catalunya. L’aposta de l’Ajuntament per revifar el municipi establint-hi set llibreries en poc més d’un quilòmetre, totes al centre del poble, ha estat tot un èxit. El centre està ple un dimarts al matí a més d’una setmana vista de Sant Jordi. Al primer cop d’ull no es distingeix, es veu poca gent pel carrer. Però només cal obrir la porta d’una de les llibreries per adonar-se que tothom és dins d’aquests temples de la lectura, navegant entre llibres i triant els que es volen endur de cara a la diada.

Calonge, el poble dels llibres / Mireia Comas

Una de les més concorregudes és la llibreria Rals. És la primera que apareix al carrer Major i té un aparador decorat amb estil modernista que atrapa qualsevol que hi passi. La seva propietària, Meritxell Rals, celebra aquesta iniciativa de l’Ajuntament per donar visibilitat al poble. “És una iniciativa de km 0 que beneficia tot el poble per revitalitzar-lo”, assenyala Rals, que afegeix que Calonge és “pionera” perquè és la primera booktown de Catalunya i és un projecte “de futur”.

“Si alguna llibreria marxa hi haurà substituts, perquè és una oportunitat per tenir una llibreria pròpia en un lloc amb futur. En una ciutat és gairebé impossible i en un poble sense aquest projecte les llibreries apareixen com bolets i molts cops han de tancar”, explica.

Les set llibreries del centre històric de Calonge treballen de forma independent, però no es fan competència. Per això, n’hi ha moltes d’especialitzades en temes concrets, com una llibreria oriental, una d’infantil o una de màgia. També n’hi ha de generalistes, com la Rals, però no és fan competència deslleial: “Si jo no tinc un llibre però sé que el company sí que el té, envio els clients cap allà enlloc d’encarregar-lo”.

Un nen decideix quin llibre s’endú de la llibreria infantil de Calonge / Mireia Comas

A la vila dels llibres, literatura cada pocs metres

Alguns dels lletraferits que visiten la vila es mostren realment sorpresos amb aquesta iniciativa cultural que vol “posar Calonge al mapa” després que durant anys hagi quedat mig ocult entre Palamós i Platja d’Aro. Un d’ells és Marcelí Carbó, que explica que ell i la seva dona han anat expressament fins a Calonge –dues vegades– per veure la “impactant” densitat de llibreries del poble. “Hem vingut dos cops. El primer, un dilluns, però estava tancat. Com que no volíem perdre’ns l’experiència hem tornat un dimarts”, assenyala Carbó, que mostra una foto del cartell d’una llibreria que indica: “Dilluns tanquem per llegir”.

Dos clients de la llibreria Rals, una de les membres de la ‘booktown’ / Mireia Comas

Una parella carregada de bosses també ha visitat el municipi gràcies a la difusió mediàtica que ha tingut el projecte de la booktown. “Hem vingut expressament per veure la vila de llibres, que dona ‘vidilla’”, expliquen. Al seu costat, un grup de jubilats que seuen en un banc donen instruccions a les persones que els pregunten per l’ubicació de les llibreries: “N’hi ha per tot arreu. Ensopegues amb una llibreria a cada cantonada”.

Alguns dels lectors que visiten Calonge valoren especialment el fet que les llibreries no es facin competència entre elles. “Buscàvem un llibre i com que no el tenien ens han fet anar a la del costat. És agradable que no hi hagi una competència ferotge ni t’abordin pel carrer perquè escullis una llibreria en lloc d’una altra”, explica un matrimoni amb dues nenes que es dirigeixen cap a la llibreria infantil.

Sant Jordi desperta passions

Tot i que aquest Sant Jordi fa “cert respecte” perquè cau en dissabte i és el primer que passen amb les llibreries obertes, els llibreters estan convençuts que rebran una allau de turistes atrets per l’oferta cultural i literària de la vila dels llibres. “Esperem que s’ompli el poble i es trenqui amb la tradició que les editorials només mirin cap a les grans ciutats”, explica Meritxell Rals. Aquesta llibretera té molt clar que Calonge és “l’alternativa” que demostra que “no cal anar a la ciutat a gaudir del Sant Jordi”.

L’aparador d’una de les llibreries de la ‘booktown’ / Mireia Comas

Calonge està creant “una estructura” amb la cultura com a motor i ha posat tota la carn a la graella perquè aquest Sant Jordi sigui un èxit. A banda de les parades de les llibreries també s’ofereixen cicles literaris i xerrades, música i fins i tot un espai dedicat exclusivament a Tintín a la parada de Can Tonet, el cònsol de Sildàvia, que ha traslladat el consolat a aquest municipi empordanès des de Barcelona.

Posar el poble al mapa des de la cultura

El propietari de la llibreria Còmics creu que l’Ajuntament ha sabut posar el poble “al mapa” a partir de la cultura, i assenyala que aquesta iniciativa ha beneficiat tot el municipi. “Els comerços en general han revifat. Abans el poble estava apagat, ara és ple. Hi ha clients habituals, quan abans no venia ningú. Som molt optimistes”, explica el propietari de l’establiment.

El seu company de la llibreria Cocollona també és optimista ara que s’apropa el bon temps. “Nadal ja va anar molt bé i durant aquests mesos ha vingut molta gent de Barcelona durant els caps de setmana, o sigui que esperem que a l’estiu ens visitin molt”, assenyala. Sant Jordi, afegeix, també serà un impuls al projecte de booktown.

Una dona mira un dels llibres de la llibreria La viatgera, de Calonge / Mireia Comas

Tot i l’optimisme que es respira entre els llibreters, molts adverteixen que cal deixar passar com a mínim un any per veure si la primera booktown catalana es manté tan exitosa com ho està sent en l’arrencada. L’esperança, però, és molt gran per als pròxims anys. Al poble, bona part dels clients de les llibreries són nens entusiasmats amb els contes, cosa que fa pensar que el futur dels llibres -i d’aquesta vila literària- està assegurat.