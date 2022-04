El llibre resisteix la digitalització mentre la premsa en paper s’enfonsa

No calia esperar a Sant Jordi per veure que el llibre es manté més viu que mai, tot just al contrari que altres sectors pròxims com el de la premsa en paper. La pandèmia, a més, ha contribuït a fomentar la lectura, tant que durant el confinament es van batre rècords de vendes i l’índex de lectors va augmentar prop d’un 7%. Segons dades del Gremi d’Editors, el 2020 es van vendre un total de 164,45 milions d’exemplars, un 1,4% més que el 2019, quan no hi havia pandèmia. Caldrà esperar fins al juny a tenir les dades completes del 2021, però el secretari general del gremi, Josep Lafarga, assenyala que s’espera que la xifra sigui encara superior i que arribi a un increment del 15% de vendes a nivell estatal.

La força de la lectura en paper ha oscil·lat en el temps. La gran caiguda del sector es va produir el 2010, coincidint amb la crisi econòmica que va arribar des dels Estats Units, però des del 2015 s’ha anat recuperant amb força i ha resistit, fins i tot, l’arribada dels ebooks, que en un principi semblava que amenaçaven de substituir el paper.

Els llibres resisteixen l’amenaça de l’ebook, com es veurà per Sant Jordi

Internet sí que ha influït en el sector del llibre, però no ho ha fet com s’esperava. En el moment del boom de l’ebook els experts alertaven que podria arribar a substituir els llibres en paper, tal com ja havia passat amb els diaris digitals, que s’han imposat clarament als tradicionals. La bombolla, però, va esclatar de seguida i els llibres en paper no van perdre adeptes malgrat les veus d’alerta. Els lletraferits segueixen estimant-se més el paper, amb l’olor, el tacte i fins i tot el pes dels llibres, que no pas els aparells electrònics.

Una dona llegeix un ‘ebook’ / Pixabay

L’expert en periodisme i comunicació de la Universitat de Barcelona Frederic Vincent creu que aquest fracàs de l’ebook es deu, entre diverses causes, a la preferència de la població per llegir textos llargs en paper, donada la dificultat de concentrar-se en textos llargs en un dispositiu digital. “Els textos llargs en format online són molt més complicats de llegir, cosa que ha portat a consolidar una preferència global pel llibre en paper”, explica l’expert. De fet, als Estats Units, el primer lloc on es van popularitzar els ebooks, el llibre en paper arrasa, mentre que l’ebook es va convertint de mica en mica en residual.

Vincent assegura que un gran avantatge que va tenir el llibre en paper sobre el digital quan els ebooks van irrompre al mercat és que el preu no canviava gaire entre un i altre. “Durant una època, al començament, l’ebook costava gairebé el mateix que un llibre imprès, per la qual cosa, tant per tant era millor comprar-lo en paper”, assenyala l’expert, que fa referència al prestigi que té el llibre en paper per l’experiència sensorial que ofereix i que el fa estar per sobre de la versió digital.

Canvia la manera de vendre llibres

El que sí que ha canviat amb Internet, però, és la manera de comprar els llibres. Tot i que les llibreries continuen sent el canal principal de venda de llibres, Amazon ha aparegut amb força i la venta de llibres en paper a través d’internet ha viscut un dels augments més grans de la facturació de la seva història. El gegant Amazon és el responsable d’un 54,5% de les vendes online de llibres, cada vegada més desmarcat de les webs de les editorials.

Un nen llegeix un llibre / Pixabay

Aquest augment de les vendes online va ser molt intens durant el començament de la pandèmia, quan el món estava confinat i va voler refugiar-se als llibres, una plataforma per sortir de casa encara que només fos amb la ment. Això va provocar el creixement del llibre en paper -que s’espera que es mantingui aquest any- i també l’increment de l’índex de lectors, tot i que Lafarga avisa que encara queda molt camí fins que els hàbits de lectura al nostre país s’apropin als de la resta d’europeus.

Catalunya, però, és la segona comunitat autònoma de l’estat amb una ràtio més alta de vendes en relació amb la població. Per això, encara que el nombre de títols publicats en paper ha disminuït en un 10,2%, la facturació ha augmentat un 2,1% i s’ha venut un 0,9% més d’exemplars en comparació amb el 2019.

Per què els diaris en paper s’enfonsen però els llibres guanyen terreny?

Cada vegada són més les veus que alerten de la desaparició dels diaris en paper, que cada vegada tenen pitjors dades de vendes. De fet, l’última onada de l’EGM evidencia un retrocés de gairebé un milió de lectors respecte a les dades del 2021. En els últims dos anys els diaris en paper han perdut gairebé 4,5 milions de lectors. La comparació entre les dades d’ara i les de fa exactament deu anys és esgarrifosa: el 2012 entre tots els diaris sumaven 14.576.000 lectors, mentre que al 2022 només arriben a 5.663.000.

Revistes i diaris a un quiosc / Mireia Comas

Aquest acusat descens suposa una pèrdua de 8,9 milions de lectors en l’última dècada. Tot això implica una pèrdua molt gran de diners per a aquests diaris, que han perdut un 30,8% d’ingressos, i el culpable és internet i la mala reacció dels propietaris d’aquestes empreses periodístiques.

Segons Frederic Vincent els mitjans es troben en aquesta situació perquè van reaccionar tard a la irrupció d’internet, mentre que en el sector del llibre sempre es va diferenciar molt clarament entre els llibres en paper i els digitals. Pel que fa als diaris, en un començament es van unir a la gratuïtat d’Internet, com la resta de sectors, però ràpidament es va veure que no era viable per la caiguda del paper. “Un cop han vist que és insostenible han tardat molt a trobar la manera d’aplicar un mètode de pagament per la informació”, explica Vincent, que creu que han començat a buscar la fórmula “quan tothom ja té un mòbil a la butxaca”.

Diaris de paper en un quiosc / Mireia Comas

Poc interès a aprofundir i cada vegada menys paciència

El desavantatge del diaris en paper, recorda Vincent, és que la gent té accés gratuït al titular, al subtítol i a les primeres línies i no necessita aprofundir llegint un text llarg. Per tant, els lectors en tenen prou de rebre la informació de forma superficial, per la qual cosa no els cal pagar diners per comprar el diari en paper i llegir els textos en profunditat.

En canvi, amb una novel·la és totalment diferent, perquè han de llegir tot el llibre per poder entendre la història. “En els textos llargs el paper és insuperable”, assegura l’expert. A més, assenyala que també hi influeixen clarament les pautes de consum immediat, que s’han imposat en un món cada vegada més accelerat i on els lectors tenen cada vegada menys paciència.

Un quiosc tancat, un panorama cada cop més habitual / Mireia Comas

“Si et vols relaxar agafes un llibre”

Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, creu que la diferència de consum entre la premsa en paper i els llibres es deu especialment a la necessitat de “desconnectar” dels dispositius electrònics. “Tot el dia treballem amb dispositius i quan ens volem relaxar agafem un llibre en paper”, explica. A més, considera que és un “gran regal” perquè els poden aprofitar més persones. “Un mateix llibre el pots llegir tu, un amic, la teva parella… és un gran regal i per això és el protagonista de Sant Jordi”, assegura.

El primer Sant Jordi després del confinament per la Covid-19 /Jordi Play

Durant la conversa amb El Món, Carme Ferrer pronostica un Sant Jordi “molt exitós” perquè serà la “primera gran festa de país després de la pandèmia”. Assegura que aquests dies ja es veu molta afluència a les llibreries i augura unes vendes “molt semblants a les del 2019”. “Hi ha un altre ambient, és emocionant viure de nou un Sant Jordi normal”, celebra la presidenta del Gremi de Llibreters, que apunta la “sort” que té el país de tenir tants autors locals de renom.