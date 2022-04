Llibres DO Catalunya: les recomanacions del Grup Món per a Sant Jordi

Ja tenim aquí Sant Jordi 2022 i els periodistes del Grup Món han fet una selecció de llibres per regalar –o comprar-se un mateix– aquesta diada, que serà el gran retorn d’un dels dies preferits dels catalans després de dos anys d’anomalia, tot i que molt pendents del temps per la si plou, una altra de les tradicions del 23 d’abril. En aquesta llista trobareu llibres d’autors catalans que escriuen en català: llibres DO Catalunya i en català VO recomanats per periodistes de totes les capçaleres del Grup Món. El podreu trobar en les parades del gran Sant Jordi pots pandèmia que s’està preparant a Barcelona i en 25 llibreries off Barcelona dels Països Catalans que també us hem seleccionat.

1. Benvolguda, d’Empar Moliner

Recomanat per Ivet Núñez, periodista d’El Món

Aquesta obra Premi Ramon Llull 2022 de l’editorial Columna té una protagonista que se surt dels marges de l’establert. Narra la història d’una dona de cinquanta anys que s’adona que el seu marit s’enamorarà d’una altra més jove i ho enfronta d’una manera molt peculiar. Es tracta d’un personatge, una dona en aquest cas, que no busca la redempció, és a dir, el final de la seva història no té per què ser bo, com s’espera de gairebé totes les protagonistes de novel·les, pel·lícules i sèries.

2. La Canuda i el comerç del llibre vell, de Manuel Llanas i Santi Mallafré

Recomanat per Meritxell Pauné, directora del Tot Barcelona

La llibreria Canuda era un dels meus llocs preferits de Barcelona. La vaig descobrir als 14 o 15 anys, en aquella època en la que només la lectura consola les neures existencials adolescents. Era un petit paradís en una Barcelona que ja començava a globalitzar-se… i que ha acabat expulsant del centre la majoria d’espais no normatius, com les llibreries de vell. Aquest llibre de l’editorial Comanegra és una finestra espai-temps per als orfes de la Canuda, amb el que tornar a perdre’s per aquell laberint de prestatgeries amb olor de rònec i sabor a descoberta.

3. Llum a la foscor, de Carles Porta

Recomanat per Júlia Catarineu, periodista d’El Món

El periodista Carles Porta s’ha guanyat un lloc les publicacions del gènere true crime gràcies al podcast i la sèrie de TV3 Crims. Tot i això, el periodista ja havia fet entrega de diferents llibres que parlen de crims reals, com per exemple La Farmacèutica o Tor, tretze cases i tres morts. Aquest Sant Jordi torna amb el segon volum de crims de la seva sèrie. El llibre Llum a la foscor (La Campana) relata deu crims reals amb detalls esfereïdors sobre diferents casos a Catalunya. Tot són casos reals i s’expliquen els fets de manera que qualsevol pot sentir un calfred des de la comoditat del sofà. Una recomanació pels que tenen ganes de buscar la cara amagada de la societat i volen saber que s’amaga darrere dels crims més reals de les últimes dècades.

Un nen decideix quin llibre s’endú d’una llibreria / Mireia Comas

4. Savis, bojos i difunts

Recomanat per Aleix Salvans, coordinador de Món Planeta

En aquest recull de relats, l’editor Ramon Mas (Males Herbes) va ajuntar alguns noms molt coneguts i altres de no tant, escriptors i escriptores d’entre finals del segle XIX i els anys trenta del XX. Lluny del naturalisme i el noucentisme de les classes de l’escola, aquí hi trobem escepticisme davant del progrés, el cantó fosc de la societat, històries amb fixació per la lletjor, la decadència, la malaltia i la mort, descarnadament presents. Un llibre diferent per a una literatura catalana diferent.

5. Aioua, de Roser Cabré-Verdiell

Recomanat per Jordi de Arriba, director de l’Isabadell

És la primera novel•la de l’autora (editorial Males Herbes), que ja té una llarga experiència en relats de diferents antologies. El llenguatge i la forma de narrar de Cabré-Verdiell porta el lector a entrar, molt a poc a poc, en els traumes de la Ruth, la protagonista, fins arribar a un final colpidor. Tot i que no és una lectura senzilla, val molt la pena.

6. Trencar en cas d’emergència, de Carla Vall

Recomanat per Júlia Ramon, periodista d’Isabadell

La violència masclista és un tòpic que actualment està en boca de tothom i és cert que la societat cada cop és més crítica amb aquestes conductes, però els micro-masclismes continuen a peu de carrer. L’autora d’aquest llibre de l’editorial Univers Llibres, advocada penalista i criminòloga experta en drets humans i en l’abordatge i prevenció de violències masclistes, Carla Vall, relata els elements socials i individuals que ens condueixen a ser víctimes i agressors en potència per identificar i combatre més i millor sobre aquest problema estructural.

Per augmentar la conscienciació col·lectiva de què suposen determinats comentaris i accions, Vall parla de la recuperació i la reparació de les víctimes, la identificació dels serveis a què acollir-se i consells per a una mateixa així com per a terceres persones a l’hora de reparar aquest mal endèmic.

7. Guilleries, de Ferran Garcia

Recomanat per David Bisbal, fotoperiodista d’Isabadell

Aquesta novel·la de l’editorial Males Herbes està ambientada en les Guilleries del segle XIX, en plena transformació del món rural a l’industrial, que parla de la violència, la venjança i la mort. Tot plegat, amb un llenguatge poètic que transmet sensacions molt potents al lector. El seu autor el defineix com un western, però amb les particularitats del nostre país.

8. Camins de França, de Joan Puig i Ferrater

Recomanat per Joan Antoni Guerrero, periodista d’El Món

Des de fa una colla d’anys el dia de Sant Jordi posa el focus principalment en les darreres novetats. Una llàstima, perquè també podria ser el dia per descobrir clàssics de la nostra literatura. Per això aprofito aquesta oportunitat per posar en relleu un autor que considero fonamental en la literatura catalana del darrer segle. Joan Puig i Ferrater, autor tarragoní (Selva del Camp, 1882), és un dels escriptors més suggerents que es pot trobar en el catàleg. La seva obra Camins de França (dos volums, Edicions 62) és una de les lectures que té el do poc habitual de despertar al mateix temps l’interès, la curiositat i la passió per la lectura. L’obra s’emmarca dins el que es podria considerar com a “literatura d’aprenentatge”, un viatge iniciàtic en tota regla que precisament fa més atractiva la lectura per aquells que estiguin a punt de fer el salt a l’edat adulta.

El relat sobre la infantesa, la família, el trasllat a Barcelona i les primeres aventures amoroses formen part d’un primer volum que pot enamorar a qualsevol persona que hagi fet el trànsit d’un entorn rural a la gran ciutat. Puig i Ferrater, també conegut per les seves obres de teatre influïdes per Ibsen, es va malaguanyar la vida com a periodista, experiència que va deixar plasmada en la novel·la Servitud. Vinculat al grup modernista de Reus, Puig i Ferrater va formar part de la coneguda “bohèmia tràgica”, en contraposició a la “bohèmia daurada” de la qual formaven part artistes d’òrbites benestants de Barcelona, com és el cas de Santiago Rusiñol.

9. troM, la irreversible, de Carles Batalla Ferran

Recomanat per Joan Manel Oller, director de Món Terrassa

Una cinquantena de poemes de vers lliure publicats per JA Editor. Una reflexió sobre la mort des de diferents perspectives, crua però sense caure en la desesperació o el fatalisme. Una obra de maduresa de l’autor de Terrassa on explora la por de l’ésser humà.

10. Camus vs. Sartre. Entre la llibertat i la justícia, d’Antoni Gelonch

Recomanat per Nerea Rodríguez, directora del Vadegust

Llibre dens d’idees i de lectura àgil i esponjosa on els titànics Camus i Sastre parlen seguint la fina ploma de Gelonch (Viena Edicions), que, coneixedor dels dos pensadors, ens endinsa en l’etern debat entre justícia i llibertat. Un volum encertat que, tot i les provocacions del pensament dels dos autors, deixa que sigui el lector qui triï. Sartre, contundent i nihilista; Camus combatiu i humanista.

Diversos clients comprant llibres per Sant Jordi / ACN

11. Salvem els mots, Jordi Badia

Recomanat per Gemma Aguilera, subdirectora del Tot Barcelona

El català sobreviu malgrat el setge que pateix des de fa segles… Però a cada bugada perd un llençol. Salvem els mots és un recull de dues-centes paraules que estan en perill d’extinció i que val la pena salvar de la pressió del castellà i també de la mandra de molts parlants, que recorren a sinònims més fàcils però més imprecisos. El català es guanya a l’escola i a les institucions, però sobretot, al carrer. Uns bons deures per Sant Jordi, llegir Salvem els mots (Rosa dels Vents) i donar-los una segona vida.

12. Mamut, d’Eva Baltasar

Recomanat per Sílvia Barroso, directora d’El Món

Eva Baltasar, novament amb Club Editor, torna a parlar de maternitat d’una manera que no ho fa ningú més. Una altra protagonista que no es conforma amb el medi on està encaixada i que busca el seu camí. Vol ser mare i per això assumeix el tràngol de relacionar-se amb homes. Mamut arrenca amb una festa organitzada per ella amb l’únic objectiu d’acabar de ser inseminada per un dels mascles que hi assisteix. Després marxarà de la ciutat, buscant una vida més feréstega, en contacte amb la natura. I portarà el lector per una incòmoda però necessària, com fa sempre Eva Baltasar amb la seva prosa, alhora poètica i aspra.

13. Confidencial, de Xavier Vinader

Recomanat per Jordi Ribalaygue, periodista del Tot Barcelona

Aquesta antologia (Edicions 3 i 4) recull prop de 150 articles que el gran periodista d’investigació català va signar entre 1995 i 2015. D’ETA a l’ultradreta, de l’alta política internacional a les misèries quotidianes, res no s’escapava a Vinader, dotat d’una capacitat extraordinària per conèixer les interioritats de serveis secrets d’arreu, cossos policials, bandes armades i tot poder opac.

Una treballadora de la llibreria Ona col·locant llibres a la prestatgeria / Jordi Borràs

14. Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols

Recomanat per Eva Vicens, directora de Vadevi

Aquesta és una història de pèrdua, de superació, de reconciliació i pors… De com començar de nou i reinventar-se, mentre s’accepta un present i un futur sense algú que ha estat molt important a la teva vida. És una novel·la emotiva i intensa escrita un llenguatge i una redacció que enganxa. Molt recomanable.

15. El pantà maleït, de Tura Soler

Recomanat per J.R Armadàs, director d’El Cinèfil

Amb la moda creixent sobre crims reals com a rerefons, aquest llibre explica en primera persona les investigacions d’una veterana periodista en una icònica escena del crim. El Pantà de Susqueda és el protagonista d’una multi-crònica negra passada pel filtre del periodisme.

16. La vall de la llum, de Toni Cruanyes

Recomanat per Jennifer Navarro, periodista d’El Món

Els anys de la Guerra Civil i la postguerra van ser molt durs per als nostres avis, que van haver d’enfrontar-se a uns canvis socials marcats per la mancança i l’horror. Ho sap bé el periodista Toni Cruanyes, a qui tots coneixem per la seva faceta de presentador i editor del Telenotícies Vespre de TV3. Periodista i també escriptor de renom, enguany ha volgut publicar el seu llibre més literari i personal: La Vall de la llum (Destino). En ell, revela detalls del patriarca de la família, Antoni Cruanyes i Becana, el primer alcalde democràtic que va tenir Canet de Mar. D’una manera brillant i molt entretinguda, fa un recorregut per anècdotes de la infància i joventut de l’avi que acaben sent un reflex de les vides dels nostres propis avantpassats. Aquí, ha aconseguit crear una mena d’avi compartit en un escrit que permetrà als més tafaners aprendre curiositats de la vida personal d’un dels presentadors més estimats del país.

‘Bonus track’: Els 14 llibres del Catorze per a Sant Jordi 2022