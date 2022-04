Les recomanacions de Sant Jordi dels polítics catalans

Com cada Sant Jordi, les recomanacions per comprar llibres estan a l’ordre del dia. Els polítics catalans no han volgut ser menys i han explicat a l’ACN els seus llibres preferits per regalar aquest Sant Jordi.

El Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès – ’Atrapa la llebre’ (Edicions del Periscopi), de Lana Bastasic.

El vicepresident, Jordi Puigneró – ‘Vigilància permanent’ (Columna Edicions), d’Edward Snowden.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga – ‘Les closques’ (L’Altra Editorial), de Laia Viñas.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena – ‘Un bon partit’, (La Butxaca), de Vikram Seth.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera – ’Atreveix-te a fer les coses a la teva manera. La revolució del lideratge de les dones’ (Destino), de Iolanda Batallé.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre – ‘La mà esquerra de la foscor’ (Raig verd) d’Ursula K. Le Guin.

La titular de Recerca i Universitats, Gemma Geis – ‘Verd aigua’ (Minúscula), de Marisa Madieri.

El Parlament

El líder de l’oposició i president del grup del PSC-Units, Salvador Illa – ‘Terres mortes’ (Anagrama), de Núria Bendicho.

El president del grup d’ERC, Josep Maria Jové – ’Apeirògon’ (L’Altra Editorial), de Colum McCann;.

El president del grup de Junts, Albert Batet – ‘Missatges d’un món oblidat’ (Univers), de Stefan Zweig.

El president del grup de Vox, Ignacio Garriga – ‘Misión de audaces’ (Editorial Bibliotheca Homo Legens), d’Óscar Rivas.

La presidenta del grup de la CUP, Dolors Sabaté, ‘La voluntat de canviar’, de Bell Hooks (Editorial Tigre de Paper).

La presidenta del grup d’En Comú Podem, Jéssica Albiach – ‘El món es torna senzill’ (Empúries), de Laura Gost.

El president del grup de Ciutadans, Carlos Carrizosa – ‘Paisajes de España’ (Espasa), de Fernando García de Cortázar.

El president del PPC, Alejandro Fernández – ‘De Blancanieves a Kurosawa. La aventura de ver cine con los hijos’ (Península), de Javier Ocaña.

Ajuntaments

Barcelona – Ada Colau – ‘El gran libro de los perros’ (Astiberri), de Miguel Gallardo i Karin du Croo.

Lleida – Miquel Pueyo – ‘Mirar el Renaixement’ (Viena Edicions), d’Antoni Gelonch.

Girona – Marta Madrenas – ‘Cendres’ (Edicions de la Ela Geminada), d’Aurora Bertrana.

Tarragona – Pau Ricomà – ‘Mil milles’ (Cossetània), de Tecla Martorell.