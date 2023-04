Un dinar multitudinari de suport a Borràs desafia l’aparell de Junts

La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, està a l’espera que la Junta Electoral Central (JEC) respongui a les al·legacions del Parlament de Catalunya per retirar-li l’escó com a diputada i presidenta de la cambra catalana. Abans de la tempesta, el seu cercle ha organitzat aquest dissabte a Manresa un dinar d’homenatge a la presidenta de Junts per Catalunya que serà multitudinari i un desafiament a l’aparell del partit, entès com el sector més afí al secretari general, Jordi Turull. De fet, unes 500 persones hi assistiran.

Laura Borràs a la Convenció Municipalista de Junts a Girona 28/01/2023 / Mireia Comas

De dinar sorpresa a demostració de força

El que havia de ser un dinar sorpresa amb un grup de persones del seu entorn, s’ha convertit en una demostració de força del borrassisme –o almenys un intent– dins del partit, ja que una petita multitud d’afiliats s’hi han anat sumant des que va córrer la veu. El seu cercle més pròxim assegura a El Món que només es tracta d’un dinar per donar-li suport. “No es tracta d’anar contra ningú. És una mostra multitudinària d’estima cap a la presidenta”, asseguren. Segons aquesta versió, el dinar tampoc ha d’evolucionar cap a un univers nou ni és cap mostra de divisió dins del partit, però hi ha afiliats que en privat diuen que el dinar ha de convertir-se en pressió per forçar un congrés extraordinari.

El cas és que, dels diputats de Junts, només hi seran els més pròxims a Borràs, com ara Francesc de Dalmases, Cristina Casol, Ester Vallès, Aurora Madaula, Jaume Alonso-Cuevillas o Pere Albó, i no els de l’altre sector (o sectors) del partit. Tampoc hi serà el secretari general, Jordi Turull, qui s’ha excusat amb l’argument que té un altre dinar, el de presentació de la candidatura de Junts a Tordera. Qui sí que hi serà és l’expresident Torra, com també ho va fer en la declaració institucional que va fer al Parlament després de fer-se pública la sentència de quatre anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental.

Pendent de la retirada del seu escó

Malgrat tot, la fotografia de divisió és clara i el borrassisme va a la seva amb un acte fora de l’oficialitat del partit. Això també es trasllada al debat sobre la presidència del Parlament. Internament, dirigents puigdemontistes i turullistes li han demanat que faci un pas al costat per al bé de la institució i la imatge del partit. Però Turull vol evitar que aquest tipus de debats siguin públics per mirar d’evitar el trencament de Junts per Catalunya. Ja va intentar fer de tallafocs amb les polèmiques públiques entre Magda Oranich i Laura Borràs, amb un resultat poc exitós. Però el debat sobre què fer amb la presidència del Parlament serà inevitable, amb la més que probable retirada de l’escó de Borràs. Algunes veus de Junts demanen no ocupar el seu escó. I la resta del partit es nega a aquesta renúncia.