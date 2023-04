Oranich diu que Vergés té poc marge i recorda que Borràs va retirar l’escó a Juvillà

La presidenta de la comissió de garanties de Junts, Magda Oranich, ha assegurat que la presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés, té poc marge d’actuació en el cas de Laura Borràs i considera que acabarà retirant-li l’escó. “No té marge legal, hauria de desobeir”, ha dit Oranich en una entrevista a Catalunya Ràdio. La jurista també ha recordat que Borràs va rebre una resolució similar per la inhabilitació del llavors diputat de la CUP Pau Juvillà i que li va retirar l’escó perquè no va voler desobeir.

“La decisió de la Junta Electoral Central està pràcticament presa amb la llei a la mà”, ha assegurat Oranich, que ha insistit que la Mesa del Parlament té un “marge molt petit” d’actuar sense que els seus membres s’enfrontin a “conseqüències penals”. A més, l’advocada ha recordat que la majoria de partits de la Mesa van acordar la suspensió de Borràs com a presidenta del Parlament i que, per tant, seria coherent que mantinguin la seva postura a l’hora de decidir sobre la retirada de l’escó.

La presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs / Europa Press

Oranich es reafirma i diu que si fos Borràs hauria dimitit

Oranich, que ha rebut moltes crítiques des de sectors de Junts pròxims a Borràs, ha reiterat que, si ella s’hagués trobat en la seva situació, hauria plegat. “Ja vaig dir, encara que els seguidors de Borràs m’insultin matí, tard i nit, que si fos jo hauria dimitit abans”. La presidenta de la comissió de garanties ha matisat que quan va expressar la seva opinió sobre la polèmica ja va dir que Borràs tenia dret a fer el que considerés i ha lamentat la campanya d’insults i desqualificacions que ha rebut a les xarxes.

Amb tot, la jurista ha assegurat que hi ha moltes coses que “grinyolen” a la resolució de la JEC, que no deixa de ser un òrgan administratiu que s’han situat per “sobre del Parlament” gràcies a la llei electoral espanyola. També ha recordat que el Suprem ha validat la interpretació de la llei electoral que fa la JEC després de rebutjar l’últim recurs presentat per Pau Juvillà contra la retirada del seu escó.