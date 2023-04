Exdirigents socialistes gironines donen suport a llistes rivals

El PSC serà un dels partits protagonistes de les pròximes eleccions municipals a Girona el 28 de maig. El socialisme vol recuperar un dels seus feus principals, de la mà de Sílvia Paneque, i que havia governat durant 32 anys. De fet, va ser el president a l’exili, Carles Puigdemont, qui va arrabassar Girona de les mans del PSC en guanyar les eleccions l’any 2011.

L’exconsellera del PSC Marina Geli

El maragallisme, present

Ara, més enllà de la llista del PSC, hi ha dues exsocialistes protagonistes que confrontaran programes independentistes. Mentre que l’exconsellera de Salut durant el tripartit, Marina Geli, tancarà la llista de Junts, liderada per la consellera Gemma Geis, l’exalcaldessa Anna Pagans, substituta de Quim Nadal al consistori gironí després de 23 anys, és una de les 100 signants d’un manifest que erigeix Guanyem com a motor “del canvi” a Girona.

De fet, són dues dirigents que van marxar del PSC després de les disputes internes a principis de la dècada del 2010 per la posició del seu ja expartit amb el Procés. Dues maragallistes que enfrontaran programes independentistes. Gemma Geis té l’objectiu de mantenir la capital de demarcació que l’espai convergent ha governat durant l’última dècada, mentre que Guanyem (un conglomerat cupaire) vol trencar les dinàmiques entre els convergents i els socialistes.

El candidat de Guanyem per a les eleccions municipals a Girona, Lluc Salellas, i l’exalcaldessa de la ciutat, Anna Pagans, al mig / Guanyem

Guanyem aposta per un canvi

L’escrit reivindica que cal iniciar “un nou cicle polític” a la plaça del Vi, i que per aconseguir-ho “el lideratge” de Guanyem és “imprescindible”. El manifest s’ha presentat aquest vespre en un acte al Teatre Municipal gironí. Entre el centenar d’adhesions que ha sumat hi ha també les de l’actual vicepresidenta de l’Uni Girona, Noe Jordana; el presentador de La Sotana, Andreu Juanola; l’arquitecte Arcadi Pla o la filòsofa Íngrid Guardiola. El cap de llista per al 28-M, Lluc Salellas, ha posat l’accent en “construir” la ciutat “de manera col·lectiva” i governar-la “per a la gent”. El seu alcaldable, Lluc Salellas, (germà de l’advocat Benet Salellas) ha posat en relleu la feina que ha fet la candidatura que encapçala “amb les ganes, la força i l’empenta de qui sap que som el relleu que la ciutat necessita”.

De fet, dins les adhesions que suma el manifest hi ha també exregidores i exregidors de CiU (Montse Soler), el PSC (Àngel Quintana, Victòria Saget, Lluís Gil i Amèlia Barbero), ERC (Pilar Prats), ICV (Enric Pardo), la CUP (Jordi Navarro, Anna Pujolàs i Ester Costa) i Guanyem Girona.

Geli repeteix fórmula

Mentrestant, Geli tornarà a formar simbòlicament part d’una candidatura de Junts per Catalunya, com ja va fer als dos darrers comicis al Parlament, l’any 2021 i 2017, i el 2015 amb la candidatura de Junts pel Sí (JxSí).